Perito investigará inversión de 700 mdp en Accendo Banco

El Gobierno de Puebla contratará a un perito que esclarezca si al momento de hacer la inversión de 700 millones de pesos existían “focos rojos” que alertaran a la administración estatal de no comprometer recursos en Accendo Banco.



Así lo dio a conocer el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien aseguró que han comparecido varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) aunque hasta el momento no ha sido citada la extitular María Teresa Castro Corro.



Añadió que han solicitado informes e información adicional, sin embargo mencionó que hace falta complementos que –dijo—van desde factores externos a especialistas en la materia como peritos para que no haya duda sobre si se actuó “bien o mal” al realizar la inversión en un banco que tiempo después se fue a la banca rota, por lo que hasta ahora el Gobierno del Estado no ha recuperado el dinero.



Lo anterior, reconoció, ha dificultado el trabajo de la dependencia que encabeza y a su vez dilatado la resolución sobre la investigación que emprendió tras darse a conocer el hoyo financiero.



Juan Carlos Moreno Valle aseguró que el peritaje que se realice determinará si hubo focos rojos que no hayan sido considerados por quienes en su momento decidieron invertir los 700 millones de pesos en dicha institución bancaria.



“Lo que queremos es asegurarnos, que un especialista en la materia llámese específicamente un perito certificado en la materia sea quien determine que efectivamente había o no focos rojos o riesgos en esa inversión, que se tuvieron que haber observado y haber retirado la inversión”, declaró.



Cuestionado sobre si el material recabado en la investigación llevaría a denuncias formales, indicó que hay algunos hallazgos, pero dijo que todavía no está en posibilidad de informar, por lo que esperará a que se concluya el proceso para fincar las posibles conductas de los funcionarios o exfuncionarios.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal