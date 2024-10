Panistas piden a Adán Domínguez explicar hoyo financiero de 680 mdp

Panistas le dieron la espalda al presidente municipal de su partido, Adán Domínguez Sánchez y le exigieron explicar el hoyo financiero por más de 680 millones de pesos en el Ayuntamiento de Puebla.

Los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) coincidieron en que el alcalde de la capital, quien también aspira a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), debe transparentar el uso de recursos públicos.

La exdiputada local, Mónica Rodríguez Della Vecchia, señaló que debe explicar a los habitantes de la ciudad si el déficit financiero se generó recientemente o fue heredado por el edil con licencia, Eduardo Rivera Pérez.

Apuntó que como panistas tienen la obligación de pedir buenos resultados a los gobernantes emanados de su partido, como sucedió con el boquete financiero por más de 600 millones de pesos en la administración del exgobernador de Morena, Miguel Barbosa Huerta.

“Hoy tengo que hacer esa crítica de la misma manera, aunque sea de mi partido, porque no estamos hablando del dinero de Eduardo Rivera, no estamos hablando del dinero de Adán Domínguez o en su momento no estábamos hablando del dinero de Barbosa, estamos hablando del dinero de todos y cada uno de los poblanos que vivimos en el municipio de Puebla”, comentó.

Por su parte Pablo Rodríguez Regordosa, exdirigente estatal del PAN y esposo de Mónica Rodríguez, criticó que no exista claridad sobre las deudas que Domínguez Sánchez dejará en el municipio, ni sobre la aplicación de los recursos.

El diputado local, Rafael Micalco Méndez, señaló que debe investigarse y aplicar sanciones administrativas y/o penales en caso de comprobarse un mal uso de recursos públicos en las arcas municipales, lo cual calificó como “inadmisible”.

“Se tiene que fundar y motivar, dicho esto; investigar y en su caso se deben detectar responsabilidades y responsables y determinar las sanciones administrativas y/o penales a que haya lugar”, escribió en redes sociales.

En contraparte, otros panistas como Mario Riestra Piña, Genoveva Huerta Villegas y Fernando Sarur hicieron “mutis” sobre el hoyo financiero en el Ayuntamiento de Puebla, pues no respondieron los cuestionamientos de esta casa editorial hasta el cierre de la edición.

