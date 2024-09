Oposición en Puebla se resigna ante reforma para militarizar a la GN

Diputados de oposición por Puebla están resignados a que la “aplanadora” de Morena y aliados aprobarán la reforma para militarizar a la Guardia Nacional (GN); mientras que el bloque oficialista afirma que con ello se dará un ataque frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El próximo jueves 19 de septiembre, la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen que modifica 13 artículos de la Constitución Política de México para que la GN pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La propuesta, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta controversial debido a que con dicha acción se militarizaría la seguridad pública en el país, pues la corporación hasta el momento está conformada por civiles.

PAN prevé aplanadora de Morena; advierte excesos militares

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, admitió que es casi imposible detener a la aplanadora legislativa conformada por Morena, PT y Partido Verde, ya que cuentan con Mayoría Calificada para aprobar la reforma.

Recordó que hace dos años, cuando el presidente López Obrador presentó la iniciativa por primera vez, el bloque opositor consiguió frenarla luego de que promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tal vez te interese: MC descarta alianzas con PAN y PRI en Congreso de Puebla

No obstante, remarcó que actualmente no cuentan con los votos requeridos para promoverla nuevamente, por lo que analizarán otras alternativas para que las reformas constitucionales no prosperen.

La legisladora poblana advirtió que con la militarización de la GN habría excesos en la investigación de delitos, pues al estar bajo mando militar ahora estarán facultados para “disparar y luego preguntar”.

“Mañana se realizará una sesión previa para establecer las acciones que estaremos llevando a cabo, pero también hay que ser muy conscientes de que hoy no nos da, por lo menos en la Cámara de Diputados, para hacer una acción de inconstitucionalidad y frenar la militarización del presidente de la República”, comentó en entrevista.

Morena asegura que habrá combate al crimen organizado

Por su parte el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, sostuvo que la militarización de la Guardia Nacional es necesaria para efectuar un ataque frontal contra la delincuencia y el crimen organizado.

Apuntó que, aunque los elementos pasen a formar parte de la Fuerza Armada Permanente, únicamente estarán facultados para desempeñar tareas de seguridad pública, sin que ello implique un riesgo para la población.

Más noticias: ONU expresa preocupación por militarización de seguridad en México

“El objetivo principal es combatir a la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto. Se pretende que sea con un mando militar o que el mando militar la dirija para que no ocurra lo mismo que con la extinta Policía Federal Preventiva, y que también se haga una lucha más frontal contra el narcotráfico”, dijo.

El legislador morenista aseguró que el 74 por ciento de los ciudadanos aprueban la labor que ha tenido la GN en los últimos años, por lo que resulta necesaria su profesionalización.

Editor: Renato León Aranda

Te recomendamos: