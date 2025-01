Mujer protesta contra agencia en Reynosa; termina en fiesta masiva

Una doctora en Reynosa, Tamaulipas, llevó su queja contra una agencia automotriz a otro nivel: iniciando como una huelga que escaló a una fiesta con mariachis y hasta grupo norteño.



El 24 de noviembre del 2023, Alejandra Ceccopieri adquirió una camioneta ZR Elegance Red Vans, pensando que sería una compra inteligente. Sin embargo, poco después de la compra, comenzaron a surgir varias fallas mecánicas.



La afectada comentó que poco después de adquirir el vehículo comenzó a presentar múltiples fallas técnicas; a pesar de que el personal del taller de la agencia diagnosticó las fallas en repetidas ocasiones, no obstante, no ha recibido una solución satisfactoria. Mientras tanto, ha tenido que continuar pagando las mensualidades de un vehículo que no puede utilizar.

Alejandra Ceccopieri protestaba bloqueando la entrada de servicio de una agencia MG en Reynosa, Mataulipas, porque su camioneta no sirvió desde que se la entregaron.



Pero durante la noche, con chirrines y mariachis, la gente armó una carnita asada para apoyarla. pic.twitter.com/hENiRRewSj — El tiburón de la independencia judicial  (@CarlosArteagaTo) January 18, 2025

Es por ello que tras meses sin solución a los problemas de su vehículo, decidió quedarse afuera de la agencia hasta recibir respuesta, esto como última medida para hacerse escuchar, después de que las vías tradicionales para resolver la problemática, no resolvieran la situación.

Está con madre la protesta contra MG en Reynosa pic.twitter.com/2zkZWE443d — Fran 🌾🌹 (@franjantonio) January 18, 2025





Su caso explotó en redes y cientos de personas se unieron para apoyarla. Llevaron asadores, hicieron una carnita asada, y hasta hubo música en vivo con grupos norteños, mariachi, botargas e incluso piñata.



Incluso algunos TikTokers crearon una canción en su honor, y otras agencias automotrices ya le han ofrecido su apoyo.

En #Reynosa de las protestas contra la china #MG @MGMotorMx por pésimo carro que vendió hubo bailongo pic.twitter.com/LnZrjJwGuU — Marco Esquivel (@Marco_Esquivel) January 18, 2025

