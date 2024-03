MC en Puebla presenta sus candidatos al Senado y diputados federales

En el arranque de campañas federales en Puebla, los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados iniciaron sus actos proselitistas en el Parque Metropolitano con la entrega de volantes sobre el medio ambiente, al lado del ex dirigente de Movimiento Ciudadano y aspirante a gobernador, Fernando Morales Martínez.



El diputado con licencia afirmó que se limitará a acompañar a los candidatos del partido hasta que empiecen las campañas locales sin ser dirigente, ya que Fedhra Suriano Corrales, la secretaria de Acuerdos asumió este cargo desde hace un mes.



El arranque de campaña se limitó a un evento entre conocidos de los candidatos, quienes portaron una playera naranja y la leyenda “Maynes“, en referencia al candidato presidencial, Jorge Álvarez Maynes, así como zapatos naranjas.



Alida Díaz Balcazar, candidata al Senado asistió sin su compañera de fórmula Sofía Araceli Pezzat Said. En su intervención resaltó que buscarán modificar las leyes para establecer sanciones más estrictas para quienes contaminen y establecer medidas más estrictas para proteger los cuerpos de agua.



El candidato a la diputación local por el distrito 11, Iker Julián Lozada Xilotl, destacó que llevarán a cabo volanteo para hacer “reflexionar” a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente y los daños que causa la contaminación del Atoyac, así como las implicaciones de ello en la salud.



Por su parte, José Pellegrini candidato a diputado federal por el distrito 6 afirmó que buscarán una campaña “ciudadana“, lejos de los eventos multitudinarios, en los que expliquen la función real de un legislador para no engañar a la gente sobre sus competencias.



Martha Melgarejo candidata al distrito 12 a una diputación federal mencionó su experiencia en la docencia y resaltó sus vivencias con el río Atoyac, antes de ser un afluente contaminado. Otra ausente al primer evento proselitista fue la candidata al distrito 9, Rosa María Soto Caballeros.

Competirán en 217 municipios

A diferencia de elecciones pasadas, en esta ocasión, Suriana Corrales afirmó que en esta elección sí competirán con 217 candidatos en ayuntamientos y ya tienen definidos sus perfiles a diputados locales.



Será el 4 de marzo cuando acudan ante las autoridades electorales a registrar a sus candidatos y candidatas, al aseverar que buscan que sean más mujeres quienes contiendan este año, por arriba de lo establecido.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal