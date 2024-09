Madre de Fernando Sebastián pide no juzgar al responsable de la muerte de su hijo

“Fue un accidente”, señaló la mamá de Fernando Sebastián, menor de edad que perdió la vida la semana pasada afuera de la Telesecundaria Manuel Mier y Terán por lo que además pidió a la ciudadanía que no juzguen al presunto responsable de la muerte de su hijo.

Carmen, la mamá del menor, señaló que su hijo le enseñó a no guardar rencores por lo que admitió que cuando se enteró de la noticia, como a toda madre le dio coraje y quería venganza contra el menor al que señalan que haberle quitado la vida al pequeño Sebastián, sin embargo, después la audiencia inicial ha reflexionado.

La mamá del menor, señaló que la familia del niño que presuntamente le quitó la vida está viviendo su propio calvario, ellos también están sufriendo, además de que el jovencito ha iniciado con terapias por lo que hizo; el exhortó a la sociedad a que no lo marquen y que lo dejen hacer su vida normal en cuanto se resuelva su tema legal ya que nada le va a regresar a su hijo.

La mamá de Fernando Sebastián señaló que los dos, su hijo y el presunto responsable, eran amigos muy cercanos uno al otro por lo que consideró que el adolescente que está detenido no le provocó la muerte de forma intencional como se había señalado.

“ES algo que yo no me esperaba, me dio coraje, me dio rabia cuando entramos a audiencia y al ver el niño y escucharlo fue algo que no aguante”

Cabe señalar que familiares y amigos de Fernando Sebastián le dieron el último adiós acompañándolo a la parroquia del Divino Salvador a una misa de cuerpo presente por lo que el féretro del menor partió de su domicilio acompañando por sus conocidos y seres queridos que portaban globos y flores de color blanco, posteriormente el cortejo fúnebre se dirigió hacia la escuela telesecundaria, Manuel Mier y Terán dirigieron palabras para llevar el cuerpo al panteón donde seria enterrado.

Editor: Guillermo Leal

