Kendrick Lamar protagonizará show de medio tiempo en Super Bowl LIX

La National Football League (NFL) anunció este domingo 8 de septiembre, a través de sus redes sociales, que el rapero estadounidense Kendrick Lamar será el encargado del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LIX, que se llevará a cabo el 9 de febrero de 2025 en el estadio Caesars de los Saints de New Orleans.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, confirmó la noticia mediante un video en su cuenta de Instagram, donde expresó su entusiasmo por el evento: “Qué hay, todos, soy Lamar y me presentaré en el Super Bowl LIX. ¿Vendrán? Eso espero, solo hay una oportunidad de ganar el campeonato, no hay segundas oportunidades, no quiero que te lo pierdas, nos vemos en New Orleans ponte algo lindo, aunque lo veas desde casa”.

Kendrick Lamar, ganador de dos premios Grammy y un prestigioso Pulitzer de Música, se une a una larga lista de artistas que han actuado en el Super Bowl, entre las que destacan Dr. Dre, Eminem y Snoop Dogg, quienes en el 2022 brindaron uno de los shows de medio tiempo más icónicos.

Entre las canciones que los fanáticos esperan escuchar están algunos de sus éxitos como Not Like Us, Like That, Bad Blood, Humble, Money Trees y All the Stars.

Con el anuncio de Kendrick Lamar al mando del show se pronunció el rapero, Jay-Z, quien elogió la decisión de la NFL de poner al rapero y compositor como el encargado del medio tiempo, “Kendrick es verdaderamente un artista y un intérprete único en su generación”

Por: Redacción

