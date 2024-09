INE invalida reelección de ‘Alito’ Moreno como presidente del PRI

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó este jueves 12 de septiembre, la reelección de Alejandro “Alito” Moreno como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra, el INE determinó no validar las reformas a los estatutos del PRI por realizarlas fuera del plazo legal. No obstante, no se pronunció sobre si Alejandro Moreno permanece al frente del partido tricolor.

En el debate, la mayoría de consejeros han ponderado el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece que los partidos no pueden realizar cambios a sus documentos básicos, en medio de un proceso electoral.

Las reformas estatutarias del PRI fueron aprobadas en la Asamblea Nacional del pasado 7 de julio, un mes antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificara la elección presidencial, acto con el que se dieron por concluidos los comicios.

