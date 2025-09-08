Futbolista ucraniano pierde su hogar tras bombardeo en Kiev

El futbolista ucraniano Georgiy Sudakov, mediocampista del Benfica, vivió momentos de angustia luego de los recientes ataques aéreos rusos que arrasaron su vivienda en Sviatoshynskyi, Kiev.

La ofensiva rusa dejó graves daños en varios edificios y cobró la vida de dos personas, además de dejar heridos a un aproximado de 20 personas más.

Sudakov compartió en redes sociales la noticia del ataque, mostrando cómo quedó destruida su casa y agradeciendo que su esposa, madre e hija están a salvo en uno de los refugios antiaéreos en Kiev.

Por seguridad familiar, su esposa e hija habían viajado desde Lisboa a Kiev para visitar a unos parientes, mientras él se encontraba concentrado con la selección ucraniana en Polonia, rumbo a la clasificación al Mundial 2026.

“Así es como luce mi casa después de esta noche. Mi esposa, mi hijo y mi madre estaban en casa en ese momento”, expresó el futbolista.

Su esposa, Liza Sudakova, quien además se encuentra embarazada de su segunda hija, destacó el milagro de sobrevivir a la madrugada de ataques.

Sudakov, de 23 años, es figura clave del Benfica y de la selección de Ucrania, quien destaca por su calidad técnica y compromiso con su país en estos tiempos difíciles.

