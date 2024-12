Fallece Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance

El ex baterista de My Chemical Romance, Bob Bryar, ha fallecido a los 44 años, luego de que su cuerpo fuera encontrado en su residencia en Tennessee el pasado martes 26 de noviembre, sin embargo, la noticia fue dada a conocer este sábado por el medio TMZ.

Bryar, quien se unió a la banda en 2004 inicialmente como ingeniero de sonido, fue parte fundamental en la creación de álbumes icónicos como The Black Parade (2006) y Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010).

No obstante, dejó la banda antes del lanzamiento de este último álbum, lo que fue anunciado por el guitarrista Frank Iero en 2010 como una decisión dolorosa para todos.

Las autoridades informaron que Bryar fue visto por última vez el 4 de noviembre. De acuerdo con reportes, el cuerpo fue hallado en un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que baterista llevaba varios días fallecido.

Además, el Departamento de Control Animal tuvo que intervenir en la escena para rescatar a dos perros que se encontraban en la vivienda.

La causa exacta del deceso aún no ha sido determinada y está bajo investigación por parte del médico forense. Después de su tiempo con My Chemical Romance, Bryar se dedicó al sector inmobiliario y tuvo una breve aparición en un homenaje al fallecido baterista de Rush, Neil Peart, en 2020.

