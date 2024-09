Exigirán a STPS reanudar actividades en Conciliación y Arbitraje de Puebla

Los afectados por el cierre de la junta federal de Conciliación y Arbitraje número 33 asistirán este viernes a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo en Ciudad de México para exigir que se reanuden las actividades en el lugar en donde resguardan 10 mil expedientes que querían ser llevados a Oaxaca y Tlaxcala.

Fernando Andraca, apoderado y abogado, explicó en entrevista con ContraRéplica Puebla que este jueves en reunión con personal de la Secretaría de Gobernación, los afectados les pidieron acompañamiento del gobierno estatal para acudir a esta mesa de negociación y apoyarlos en su petición.

Además, sigue en pie una manifestación en el lugar, después de más de 80 días de plantón en Puebla.

Fernando compartió que en las reuniones con las autoridades estatales, expusieron que no hay personal de la Secretaría del Trabajo o de la Procuraduría Federal del Trabajo en la junta, a pesar de que ellos no tienen tomadas las instalaciones y sólo vigilan que no se lleven los expedientes a otro estado.

Por tanto, denunció que es necesario que haya gente de estas dependencias para que orienten a los afectados sobre sus procesos que siguen congelados.

Recordó que le Secretaría del Trabajo federal debe de reconocer que fue un error el decreto que ordenó la desaparición de la junta y presentar una aclaración que deje sin efectos el documento anterior, para reanudar las actividades lo más pronto posible, debido a que hay personas en espera de una resolución.

Trabajadores del Poder judicial protestan

Por otra parte, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron en contra de la Reforma Judicial que se discute en el Congreso de la Unión frente a Casa Aguayo, en la que insistieron que se le dé el “valor a la carrera judicial”, ya que no cualquiera puede ser juez.

Jenny Nicolás Jiménez, trabajadora del PJF insistió en que no cualquier abogado puede juzgar y emitir sentencias apegadas a la ley e imparciales.

“Que se valore el trabajo que por tantos años hemos hecho. Y en este Poder, no importa lo que diga el Ejecutivo, no hay corrupción, y no hay corrupción porque los jueces no le deben el puesto a ningún partido político, ellos han llegado desde abajo siendo secretarios, juez y magistrados, por eso es que no hay corrupción”, afirmó.

Editor: Renato León Aranda

