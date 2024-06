Diputadas reprueban que Augusta Díaz promueva a Eduardo Rivera como sucesor

Diputadas locales del Partido Acción Nacional (PAN) reprobaron que su dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera, busque promover a Eduardo Rivera como su sucesor, pero omita hacer un análisis de autocrítica sobre la derrota electoral que sufrieron el pasado 2 de junio.

Las legisladoras Mónica Rodríguez Della Vecchia y Guadalupe Leal Rodríguez consideraron que, antes de pensar en la renovación del Comité Directivo Estatal en Puebla, deben entender las causas que los llevaron a perder casi todos los cargos.

En primera instancia, Leal Rodríguez apuntó que el PAN no fue derrotado por Morena, sino por los “malos y pésimos” dirigentes que no supieron ser una oposición ante el gobierno en turno, por lo que consideró urgente una renovación interna.

Tal vez te interese: Mario Riestra convoca al Consejo Estatal del PAN para proceso de autocrítica

Aunque consideró que el alcalde de la capital poblana con licencia y reciente candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez es un cuadro con experiencia que podría dirigir el partido, resaltó que lo primordial sería dar la oportunidad a nuevos perfiles.

“Eduardo Rivera es un cuadro con experiencia, con capacidad, es un líder, ha sido ya en varios cargos una persona que ha mostrado capacidad, yo no soy quién para imposibilitar un derecho que tiene, sin embargo, me parece que hoy no es solo un momento de reflexión, sino de checar nuevos cuadros”, expresó.

Por su parte, la diputada Mónica Rodríguez opinó que es importante hacer una revisión del por qué los resultados de la jornada electoral, ya que el porcentaje de votación del PAN disminuyó con respecto a las elecciones a la gubernatura que hubo entre el 2000 y 2018.

En es sentido, señaló que no pasaran ni 24 horas de la derrota electoral para que la actual dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera, sugiriera a Lalo Rivera como el próximo presidente del partido, ya que en el mes de noviembre se efectuará el proceso interno de renovación.

“No puede una presidenta de domingo que tenemos un resultado triste y el lunes estar preocupada y alzando la mano a quién le va a dejar la presidencia, me parece que no es lo que debe hacer una dirigente”, comentó en entrevista.

Me parece que también habría que incluir a este análisis y autocrítica al @CDMPAN y a su Dirigente @JesusZaldivarB

De lo contrario estaríamos excluyendo a quienes también tomaron decisiones que dieron estos desastrosos resultados.

Saludos. — Lupita Leal 🚲 (@LupitaLeal_) June 12, 2024

Editor: Renato León Aranda

Te recomendamos: