Dan más de 10 años a Luis Daniel ‘N’ por robo de vehículo y secuestro

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia superior a 10 años de prisión en contra de Luis Daniel N., declarado penalmente responsable de los delitos de robo de vehículo agravado y privación ilegal de la libertad.

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2018, cuando dos repartidores de bebidas energéticas fueron interceptados en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la ciudad de Puebla, presuntamente por el hoy sentenciado y otros sujetos armados.

De manera violenta, las víctimas fueron privadas de su libertad, despojadas de la unidad, de sus pertenencias y del dinero correspondiente a las ventas del día, y posteriormente trasladadas a una vecindad ubicada en la colonia Ignacio Mariscal.

Gracias a la oportuna intervención de vecinos del lugar y de elementos de la Policía Municipal, las víctimas fueron liberadas y los probables responsables detenidos.

Tras el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, la autoridad judicial determinó imponer una sentencia condenatoria de 10 años, un mes y 15 días de prisión, además de las sanciones económicas que marca la ley.

