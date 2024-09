“Canelo” Álvarez buscará noquear a Berlanga antes del octavo round

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez señaló que prevé noquear a Édgar Berlanga antes del octavo round, a unos días de su pelea en el MGM Grand de Las Vegas.

Álvarez quiere protagonizar otra noche mexicana en Las Vegas, Nevada, y llevarse la victoria, por ello ya lanzó una primera amenaza al puertorriqueño. En días reciente, el tapatío aseguró que Berlanga sentirá mucho dolor en toda la pelea, ya que no va a perdonar alguna oportunidad de hacerle daño.

Desde que inició la promoción del combate, el boricua ha calificado de “miedoso” al mexicano, pero, Saúl ha preferido mostrarse firme de que lo vencerá.

“La verdad que se calentó esta pelea”, comentó “Canelo” Álvarez en entrevista con Fox Sports.

“Ya pasó más a ser personal, y como siempre entre México y Puerto Rico ha habido grandes peleas y no dudo que esta sea otra”, declaró.

Sin importar las críticas a las cuales ha sido expuesto últimamente, el mexicano lanzó una advertencia sobre Berlanga dejando claro que nunca se ha enfrentado a un boxeador como él.

“Al final de cuentas no está mintiendo sobre que enfrentará a una leyenda, está diciendo la verdad. Yo ya tengo bien marcada mi historia al final de cuentas, he estado en su posición, sé cómo piensa, sé qué es lo que quiere. Pero el sábado próximo va a enfrentar totalmente otro rival a los que no está acostumbrado a enfrentar“, indicó.

El tapatío aseguró que la juventud de Berlanga, su hambre por ganar, y la histórica rivalidad entre México y Puerto Rico son algunos de los ingredientes que le dan un toque especial a esta pelea.

“Siempre me siento muy contento, muy honrado de poder representar a mi país en una rivalidad México-Puerto Rico, en la que ha habido buenas peleas. Es un peleador fuerte y joven que viene con hambre de ganar, y ya vimos la pelea pasada con Jaime Munguía, fue una gran pelea y lo que pensamos es que está también lo será”, explicó.

“Canelo” Álvarez y Edgar Berlanga se verán las caras en la Arena T-Mobile y se podrá sintonizar en canal abierto a través de la señal de Azteca 7, Azteca Uno, ADN 40 y en las plataformas digitales de TV Azteca, con inicio en punto de las 20:45 horas (horario del tiempo del centro de México).

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

Te recomendamos: