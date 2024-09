Beatriz Gutiérrez asegura que no le interesa postularse a cargos políticos

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el momento, no tiene interés en participar activamente en la política.

Este martes, Gutiérrez Müller, asistió a la conferencia de prensa en Palacio Nacional por invitación del mandatario mexicano, con la finalidad de responder preguntas de los reporteros y despedirse de los mexicanos.

“Mi presencia aquí obedece aquí a una invitación de mi presidente, porque generó alguna curiosidad de parte de ustedes, algún interés por saber, no sé, no sé de mí, de nosotros, de esta andar no solo en este sexenio sino de estas dos décadas juntos por la transformación de México”, señaló.

La escritora puntualizó que de momento no le interesa postularse a cargos públicos, que solo le interesa la política para tener una postura acerca de lo que sucede en el país. “Sí (le interesa la política) en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura pero si te refieres a participar en la postulación de cargos públicos, no está en mis planes y lo vengo diciendo desde hace mucho”, indicó.

Asimismo, la cónyuge de López Obrador confirmó que éste vivirá en Palenque, Chiapas, al término de su sexenio, mientras que ella residirá en la Ciudad de México por su hijo Jesús Ernesto, quien se encuentra a punto de iniciar sus estudios universitarios.

“Lo que cambia es que él se va a Palenque, que es donde quiere estar y yo lo he apoyado muchísimo porque él debe estar donde quiere estar”, refirió.

“Nos queda un trabajo muy importante con Jesús Ernesto. Está en tercero de preparatoria y en pocos meses este muchacho debe decidir qué quiere estudiar y tengo que apoyarlo”, sostuvo.

Por su parte, el presidente mexicano afirmó que Gutiérrez Müller fue un gran pilar durante su sexenio, el cual esta por concluir el próximo 1 de octubre. “Les adelanto que me ha ayudado mucho, mucho y que le agradezco de todo corazón su apoyo y su solidaridad en toda esta travesía, en toda esta odisea tan significativa, tan importante y tan humana de representar al noble pueblo de México”, enfatizó.

“Ya estamos por terminar nuestra encomienda y ella quiere pues despedirse de ustedes y de toda la gente, y qué mejor que explicándoles lo que ella ha hecho”, dijo.

