Armenta propone la castración química a agresores sexuales en Puebla

El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, presentará una iniciativa de ley para se aplique castración química a los agresores sexuales en Puebla, para evitar que vuelvan a incurrir en el mismo delito.

En conferencia de prensa, adelantó que presentará la propuesta ante el Congreso del Estado, después de que rinda protesta como gobernador constitucional el próximo 14 de diciembre.

Explicó que la castración química consiste en aplicar inyecciones a las personas sentenciadas por abuso o violación, con la finalidad de disminuir su lívido y por ende, disminuir su deseo sexual.

Apuntó que con dicha medida, se evitará que los agresores sexuales que salgan de la cárcel incurran nuevamente en el mismo delito, lo que garantizará la protección a mujeres y menores de edad.

“No vamos a sacar la guadaña y se la vamos a cortar a todos, no es eso. Es un químico que disminuye la libido (…) cuando liberan a un delincuente sexual sus impulsos sexuales no se limitan”, comentó este martes.

Armenta Mier recordó que presentó la misma iniciativa en el 2021, cuando se desempeñaba como senador de Morena, lo cual generó diversas críticas por parte de defensores de derechos humanos.

Aunque reconoció que la propuesta es polémica y podrían “regañarlo” por promoverla, afirmó que hará lo posible para que se apruebe a nivel local, para que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables.

Refirió que la propuesta surgió a raíz de peticiones que efectuaron madres y padres de familia en todo el país, luego de que sus hijas e hijos fueron víctimas de algún delito sexual.

