Analizan reubicar a 400 sexoservidoras del Centro Histórico

El Ayuntamiento de Puebla analiza reubicar a cerca de 400 trabajadoras sexuales que tienen presencia en el Centro Histórico, con la finalidad de que presten sus servicios en hoteles y otras zonas internas.

En contraparte, el gobierno municipal no prevé la reubicación inmediata de comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, ya que primero buscan disminuir sus horarios de operación.

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, Franco Rodríguez Álvarez, informó que han entablado diálogo con las mujeres que se dedican al trabajo sexual en la capital, con la finalidad de dignificar su profesión.

Precisó que tienen registro de dos mil trabajadoras sexuales, de las cuales, el 20 por ciento labora en el primer cuadro de la ciudad, es decir, alrededor de 400 personas.

Indicó que, entre las alternativas que se les ha ofrecido, se encuentra reubicarlas en hoteles o casas para que brinden sus servicios, a fin de ordenar su presencia en la vía pública.

Además, refirió que llegarían a un acuerdo con ellas para salvaguardar su seguridad, ya que han manifestado su preocupación debido a los riesgos que corren diariamente.

“Hay una propuesta de que pudieran prestar su servicio en zonas internas, ellas la razón que dan es el propio tema de la seguridad, y estamos en diálogo en sentido de priorizar su libertad de ejercer la profesión que ellas decidieron”, comentó.

No reubicarán a ambulantes

En otro tema, el secretario de Gobernación admitió que por el momento no contemplan la reubicación de comerciantes informales que tienen presencia en el Centro Histórico.

Apuntó que, entre los primeros acuerdos que están generando con los ambulantes, se encuentra la reducción de sus horarios de trabajo, así como restringir zonas específicas para su instalación.

“No va a haber un tema de reubicación como tal en este momento, hay un tema de disminución, de no presencia en ciertas áreas del Centro Histórico, de no en ciertas fechas, de no compartir venta de productos que no tienen nada que ver”, dijo.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos