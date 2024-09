AMLO y Lula da Silva se reunirán antes de toma de protesta de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará a México el 30 de septiembre para despedirse de él y asistir a la investidura de la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.

“Viene, me dice, el día 30 (de septiembre) porque va a estar aquí y viene a la toma de posesión de la presidenta, viene a platicar y ya se queda, ya la verdad es para despedirnos, van también a venir otros presidentes”, declaró López Obrador en su conferencia matutina.

Adelantó que varios presidentes han confirmado la asistencia, pero no quiso dar detalles, porque a la presidenta electa y a Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores, les corresponderá dar a conocer quiénes llegarán al país cuando asuma el cargo de la presidencia, este 1 de octubre.

“Van a estar muchos jefes de Estado, presidentes, primeros ministros porque es todo un acontecimiento. Primera vez en siglos, una mujer excepcional. No hay un mandatario en el mundo con tanto nivel académico, nada más eso. Pero agreguen que es la presidenta con más votos en la historia de México. Agreguen que ganó con una ventaja de más de 30 puntos, es un hecho histórico, es importantísimo”, expresó.

El mandatario mexicano también dijo desconocer la solicitud de una convocatoria por parte de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para abordar la crisis en Venezuela, a la que también sumaría a Lula Da Silva.

Cuestionado por la prensa en su conferencia matutina, López Obrador aseguró que él no tenía “pensado hablar sobre ese tema”. “No tenemos pensado (el encuentro) porque yo no sabía hasta ahorita que ustedes me están (diciendo). A lo mejor en el transcurso del día me llama para eso, pero no teníamos esa conversación”, respondió a los periodistas en el Palacio Nacional.

La última vez que el presidente de México opinó sobre el tema fue el viernes pasado, un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la victoria del actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aunque López Obrador aún no ha reconocido dicho triunfo.

Aprovechó para recomendar que “para transformar hay que apoyarse en el pueblo” porque, dijo, es una contradicción querer transformar con el apoyo de quienes han sido privilegiados. “Eso es un error garrafal. Los potentados, los traficantes de influencias, los corruptos, esos no son reales, esos traicionan, esos nada más tienen como Dios al dinero, esa es su ideología, su doctrina: el dinero, el pueblo es leal, el pueblo no traiciona”.

Lanzó el mensaje de que “no olviden que por el clasismo machacaron que el pueblo es mal agradecido, falso, el pueblo es leal, bueno, no traiciona. Para transformar no hay más que apoyarse en el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Vamos a seguir y no tenemos pensado (hablar) porque no sabía, a lo mejor en el transcurso del día hablamos para eso”.

