AMLO pide no censurar “La Casa de los Famosos”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no censurar el reality show “La Casa de los Famosos”, pese a comentarios y conductas misóginas, que han indignado a los televidentes.

López Obrador fue cuestionado por los medios de comunicación durante la conferencia matutina de este jueves 15 de agosto, sobre si habrá alguna sanción hacía la producción o los participantes del reality show por los comentarios misóginos.

Esto, luego de que en días pasados dentro del programa, Adrián Marcelo se burlara sobre la salud mental de una de las integrantes del reality, con comentarios misóginos, hecho que provocó que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se pronunciara en contra de estos actos.

El mandatario señaló que no sabía de que se trata el programa de “La Casa de los Famosos”, ya que nunca lo ha visto, sin embargo, comentó que deben garantizarse las libertades.

“Yo he escuchado del programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata, lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades, y si hay excesos, yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora, porque ya estamos en un momento, en tiempos en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar”.

Por otra parte, López Obrador cuestionó el rating que podría tener el programa, pese a algunos reportes de Nielsen detallan que algunas emisiones alcanzan los cuatro millones de televidentes

También, consideró que la población puede decidir no ver un programa en el que se transmiten vulgaridades, subrayando que no habrá censura por parte de Gobernación.

“Que no nos metan a nosotros y que Gobernación no vaya a mandar un memorándum, una nota, ni siquiera de advertencia, nada, nada, nada, no tocarlos, cero censura, nada de censura, no somos iguales”, puntualizó el mandatario.