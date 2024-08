AMLO llama “paleros” a trabajadores del Poder Judicial por paro laboral

Durante su conferencia matutina de este lunes 19 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó “paleros” a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, debido al paro indefinido de labores.

No obstante, el mandatario señaló que los trabajadores del Poder Judicial están en todo su derecho de manifestarse, ya que la reforma no esta en contra de ellos, si no de la corrupción que hay; pero que sí saben que hay corrupción solo servirán de “paleros”.

El presidente mencionó que no tiene inconvenientes en que ejerzan su derecho a manifestarse, sin embrago, acusó de desinformación sobre la reforma judicial.

López Obrador aseguró que la reforma no va en contra de los trabajadores si no que es todo lo contrario. Pese a ello, comentó que volverán a explicar de qué trata la reforma con la finalidad de que no se manipulen a los trabajadores y que estén bien informados.

“Queremos corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba, la de jueces, magistrados y ministros, no todos, pero sí muchos de ellos, que dejan en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco” Comentó el mandatario.