AMLO consultará con Sheinbum la implementación del Plan C

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que platicará con Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, sobre la aprobación e implementación del Plan “C”, ya que “no busca imponer nada”.

Ante una posible mayoría calificada en el Congreso, López Obrador comentó que puede ponerse de acuerdo con Sheinbaum para ponerse de acuerdo y ver las incitativas con la nueva legislatura.

“Es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional, porque, pues creo que la nueva legislatura, inicia el 1 de septiembre y yo termino a finales de septiembre, entonces nos podemos poner de acuerdo para ver esas incitativas y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta, no quiero imponer nada y me siento muy satisfecho”.

Asimismo, reiteró que no buscará el poder, por lo que terminando su sexenio se irá a Palenque para vivir su retiro lejos de la política.

“No aspiro a ser líder moral, ni jefe máximo ni caudillo ni mucho menos cacique, yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial y me despido, me retiro y aprovecho para decirles que amor con amor se paga”, afirmó-

El Plan C contempla lograr una mayoría calificada en el Congreso para aprobar reformas constitucionales, entre las que se encuentran militarizar a la Guardia Nacional, modificar el sistema electoral mexicano y elegir por voto popular a jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

