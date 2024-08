Xóchitl Gálvez respalda impugnaciones del PAN-PRI-PRD en Puebla y Venustiano Carranza

La excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruíz, respaldó las impugnaciones que mantienen abanderados del PAN-PRI-PRD en Puebla y Venustiano Carranza, al acusar irregularidades por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE).

En conferencia de prensa desde el Congreso de la Unión, Mario Riestra Piña y Marco Antonio Valencia Ávila, excandidatos a las alcaldías de Puebla y Venustiano Carranza, exhibieron las presuntas anomalías registradas en los resultados de la elección del 2 de junio.

Los abanderados de la coalición opositora viajaron hasta Ciudad de México para señalar a los integrantes del Consejo General del IEE por manipular los resultados y ser partícipes de un supuesto fraude, por lo que presentaron solicitudes para removerlos del cargo.

El legislador federal y excandidato a la alcaldía de la capital poblana, Mario Riestra, hizo hincapié en que busca la nulidad de la elección debido a que detectó inconsistencias en el 35 por ciento de las casillas que fueron instaladas.

También mencionó la supuesta transferencia de más de 27 mil votos de Morena para salvar el registro de Fuerza por México y Nueva Alianza a nivel local, así como la presunta desaparición de alrededor de 30 mil boletas para la presidencia municipal.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias en contra de los consejeros electorales que permitieron que se violentara de manera fraudulenta y se manipulara la documentación electoral del municipio de Puebla”, apuntó.

Por su parte el excandidato a la alcaldía de Venustiano Carranza, Marco Antonio Valencia, denunció que el Consejo General del IEE invalidó su triunfo después del cómputo supletorio, a pesar de que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) le dio el gane.

En su intervención la excandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez advirtió que, según la ley, los consejeros electorales que resulten involucrados en el presunto fraude, deben ser detenidos y enviados a un centro penitenciario.

Mientras que Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, apuntó que no va a permitir que al partido le “roben la elección”, por lo que exigió a las autoridades electorales atender los señalamientos.

“Venimos a exigir a las autoridades electorales en Puebla que hagan su trabajo, no sabemos si sea mucha exigencia, pero que cumplan y apliquen la ley (…) me atrevo a decir que hubo trampa y fraude electoral, quien sea el responsable va a tener que pagar porque no vamos a permitir que nos roben una elección”, comentó.

Morena niega señalamientos; defiende proceso limpio

Tras las declaraciones realizadas por la alianza opositora en el Congreso de la Unión, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, defendió la legalidad de la elección en el municipio de Puebla.

A través de redes sociales, la dirigente apuntó que Pepe Chedraui, abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” y actual alcalde electo de la capital, ganó por más de 100 mil votos de manera limpia e íntegra, por lo que exigió a los partidos opositores aceptar su derrota y dejar atrás la polarización.

Además, calificó como “infundadas e incongruentes” las acusaciones efectuadas por el panista Mario Riestra, al afirmar que los resultados en las urnas fueron apabullantes en favor de Morena; al mismo tiempo, condenó que haga uso de espacios federales para difundir falsedades.

“Invitamos a los partidos opositores a superar su derrota, a dejar de polarizar y a unirse en el trabajo conjunto por el bien de los ciudadanos. Es momento de avanzar y enfocarnos en el progreso y bienestar de Puebla”, escribió.

Editor: Guillermo Leal

