Vecinos reportan problema de encharcamiento de agua sucia en colonia 2 de abril

Un problema de encharcamiento de agua sucia y lluvia tienen vecinos de la calle 32 sur y 11 oriente esquina con la diagonal Maximino Ávila Camacho en la colonia 2 de abril, un registro no permite que el agua se vaya y genera que se estanque por toda la calle.

Vecinos afectados señalan que el problema es de años en esta zona, ya que el registro no tiene salida al drenaje, está tapado y provoca que el agua que viene de calles aledañas se quede estancada sobre la 32 sur, lo que ha generado que también termine en el interior de las viviendas, causando afectaciones.

En un inicio, los vecinos metieron un escrito al Ayuntamiento de Puebla en el año 2022, y les señalaron que no había recurso para hacer la obra de drenaje, sin embargo, un año después el municipio indicó que se podía hacer la obra, aunque no dieron fecha, la administración está a punto de culminar y dicha obra no se ha realizado.

El problema se ha vuelto una constante en el lugar, por lo que vecinos afectados piden a las autoridades, antes de retirarse, darles una solución para que este problema no siga, debido a que ha afectado las casas de la zona.

Editor: Renato León Aranda

