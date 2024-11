Van a paro de labores trabajadores de Salud en Puebla

Este día agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 75, hicieron un paro de labores en todas las jurisdicciones sanitarias del estado de Puebla, tras diversas demandas e incumplimientos en contra de su trabajo.

Trabajadores del sector salud de las 10 jurisdicciones sanitarias del estado decidieron hacer el paro debido a las demandas que por años han solicitado y que han sido ignoradas, entre ellas están: la falta de vehículos para su trabajo, además del pago de gastos de camino por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, otro problema es que algunos trabajadores reciben su salario a cuenta gotas.

La mayoría de los trabajadores señalan que tienen que viajar desde la capital poblana u otros lugares cercanos a sus jurisdicciones ubicadas en Atlixco, Teziutlán, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, entre otras lejanas, y hasta el momento no les han depositado sus gastos o viáticos.

De igual manera, piden que los salarios sean iguales a los trabajadores que están dentro del sistema IMSS-BIENESTAR, ya que se señalan a ellos se les paga un poco más, situación que les parece injusta y piden que sean equitativos por las labores que hacen a lo largo de la semana.

La manifestación, como señalan, es pacífica y es con el objetivo de exigir sus derechos como trabajadores, y que autoridades estatales les den una pronta solución a las demandas.

“Se ha tenido acercamiento a nivel estatal, pero al final de cuentas no se llega a un acuerdo o solución, nos dan largas y largas y es por eso que estamos aquí… Agregamos que carecemos de insumos, la falta de vestimenta de trabajo, vehículos, no tenemos máquinas y así no podemos atender a la población”, comentan.

Los trabajadores planean estar con “brazos cruzados” este día, reanudando el paro el día martes 19 y, si es que no tienen una solución, se extenderá al día miércoles 20 de noviembre.

#ReporteCiudadano 🚑 Trabajadores del programa vectores del Hospital General de Teziutlán realizan un paro de labores la mañana de este jueves, reclaman pago de traslados por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/TTuRJrIwqc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 14, 2024

Editor: Renato León Aranda

Te recomendamos: