UDLAP fue sede del X Congreso Internacional de inocente

La UDLAP Extensión Ciudad de México fue sede del X Congreso Internacional de inocente, evento organizado por Justin Brooks, uno de los mejores abogados penales de Estados Unidos, con el objetivo de brindar a estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), una serie de ponencias en donde prestigiados abogados y defensores de la verdad, explicaron lo importante y necesario que es revisar pruebas presentadas, evidencias, argumentos a favor y en contra de distintos casos, para entender los fallos en la aplicación de la ley o tenerlas como pedestal para nuevos juicios.

Acorde al Dr. Justin Brooks, quien también es director fundador del California Innocence Project, hay demasiado trabajo por hacer en la defensa de personas encarceladas injustamente en el continente americano y todo el proceso debe iniciar con la obtención de información, que a su vez genere una base de datos para entender qué sucedió y qué se puede cambiar en un juicio. En ese sentido, el abogado presentó el sitio de internet inocente.org, el cual muestra casos resueltos, proyectos actuales, recursos de búsqueda, errores cometidos habitualmente en las investigaciones y legislaciones modelo. “Cuando hay un accidente de avión siempre hay una investigación, porque no queremos que haya más accidentes; en el caso de una persona inocente, necesitamos estudios de cada caso para saber qué pasó, por qué el sistema no funciona y aprender sobre eso”, para eso servirá este sitio web, aseguró.

Dos ponencias que formaron parte de este congreso fueron: Primero, la presentación de Roberto Hernández, abogado y cineasta, quien expuso el caso cuatro personas en Tabasco acusadas de secuestro, de las cuales siguió de cerca sus procesos, los pudo filmar y presentar todo el tema en un documental titulado ‘Duda razonable: Historia de dos secuestros’. La segunda conferencia estuvo a cargo de José Mario De La Garza, director de Perteneces AC, quien refirió el caso de Sanjuana Maldonado, una mujer cuya negligencia en su defensa, pruebas sin soporte y una maquinaria de justicia mal impartida, la sentenció por secuestro.

El primer día del congreso concluyó con la participación de Raquel Aguirre, cofundadora de La Cana, empresa social para asistir a mujeres en prisión, quien indicó que una persona privada de la libertad cuesta entre 186 mil y 200 mil pesos, razón por la cual es importante ayudar a que más gente salga de la cárcel para reducir costos al gobierno, el hacinamiento y tener mejores condiciones en los centros penitenciarios. El detalle es que no es solo salir liberado porque sí, se necesitan tener bases positivas para que no regrese o salga a una realidad peor. “En México, el contexto de las personas privadas de la libertad no es salir y llegar a una casa amorosa o con alimentos, tristemente no funciona así, hay que hacer una evaluación para lograr su reinserción, porque de nada sirve sacarla a otro lugar peor”, explicó hacia el final de la primera sesión.

Esta serie de ponencias en la UDLAP Extensión Ciudad de México como parte del X Congreso Internacional de inocente, continuó al día siguiente con las presentaciones de Manuel Garrido, director del Proyecto Inocente de Argentina, para hablar de la ciencia y condenas erradas; de Vanessa Calva, directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica, quien junto a Luis Lara, director de Protección para Estados Unidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expusieron el programa de defensoría a las personas mexicanas en EEUU en materia penal. Asimismo, se dio un panel de proyectos de inocencia internacionales donde estuvieron Fernando Arias, de Proyecto Inocente Costa Rica; Ozvaldo Pizarro, defensor nacional de Chile; Enrique Tadeo, director de Voces Inocentes Hidalgo; y Vicente Ramírez, de Proyecto Inocente El Salvador.

Aunado a ello se tuvieron los testimonios de personas exoneradas, con el fin de enriquecer más este congreso que estuvo plagado de preguntas, exposición de otros casos, dio amplitud para la resiliencia y fue enriquecedor para los estudiantes de Derecho de la UDLAP que asistieron desde Puebla.

