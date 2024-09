Todo lo que debes saber del nuevo formato de Champions League

Están listos todos los enfrentamientos para la nueva época de la Champions League, con un nuevo formato y nuevas expectativas.

El torneo europeo más importante a nivel de clubes tendrá cambios para la temporada 24-25. En la nueva Champions, se jugará bajo un formato de liga, en el cual pasaron de ser 32 equipos a 36. Cada club jugará ocho partidos, cada uno ante un rival distinto, cuatro partidos serán jugados de local y cuatro de visitante en la primera fase, que comenzará el 17 de septiembre.

Al finalizar dicha fase, los primeros ocho lugares de la tabla general tendrán su boleto directo a los octavos de final. Los equipos que queden entre las posiciones 9 y 24, jugarán una clasificatoria a ida y vuelta para determinar a los últimos ocho clasificados. Los clubes colocados entre las posiciones 25 y 36 quedan directamente eliminados, sin posibilidad de jugar Europa League.

Anteriormente, la Champions League se jugaba bajo el formato de ocho grupos con cuatro equipos cada uno. Los dos mejores clubes de cada grupo avanzaban a la fase de octavos de final, en enfrentamientos de eliminación directa, mientras que los mejores terceros lugares jugaban los dieciseisavos de final de la Europa League.

El muy esperado sorteo de la Champions League fue realizado el día 29 de agosto, en el cual hubo muchas sorpresas. Para el sorteo, los equipos fueron divididos en 4 bombos, cada equipo jugara ante dos rivales de cada bombo.

En el bombo 1 se encontraban equipos como el Real Madrid, Bayern Múnich, PSG, Liverpool y Barcelona. En el bombo 2 los clubes destacados eran Arsenal, Leverkusen, Milán y Atlético de Madrid. En el bombo 3 nos encontramos al Feyenoord de Santi Giménez y al PSV del Chucky Lozano. Por último, el en bombo 4 nos encontramos equipos como el Girona, Mónaco y Aston Villa.

Algunos de los duelos destacados que se esperan para este año son Liverpool vs Real Madrid, PSG vs Manchester City, Barcelona vs Bayern Múnich, Leverkusen vs Milán, Bayern Múnich vs PSG, entre otros.

Los duelos más importantes para el mexicano Santiago Giménez son Feyenoord vs Bayern Múnich, Manchester City vs Feyenoord y Feyenoord vs Leverkusen.

Finalmente, en la ceremonia del sorteo, la UEFA homenajeo a Cristiano Ronaldo, entregándole el premio como máximo goleador histórico de la Champions League, además de haberla ganado en 5 ocasiones. Sus 140 goles en 183 partidos le valieron para llevarse este galardón.

Honouring a special player with a special award.



UEFA Champions League All-Time Top Scorer 🏆#UCLdraw pic.twitter.com/yQd6njR4xy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2024

Por: Redacción

Editor: Julián Tapia

