The Killers emociona a 45 mil asistentes en México

La banda estadounidense The Killers se encuentra de gira por México, abrió su concierto en el auditorio GNP con la canción Mr. Brightside, encendiendo a los más de 45 mil asistentes que disfrutaban del espectáculo.

Este domingo, la banda The Killers se presentó en un escenario de México, donde estuvieron cantando alrededor de una hora con 45 minutos, e interpretaron 21 canciones como Human, Somebody Told Me, When You Were Young y Read My Mind.

“¿Cómo están México?”. “Mi nombre es Brandon flowers y soy su anfitrión esta noche. ¿Cómo se la están pasando? Si puedo hacer algo por ustedes, háganmelo saber. Somos The Killers y estamos para servirles (…) No venimos a tranquilizarlos, vinimos a electrizarlos” comentó el líder de la banda, Brandon Flowers.

La banda comenzó su concierto a partir de las nueve de la noche; cuando se pudo disfrutar debido a que fue una noche fresca y sin lluvia.

Otro momento especial que se tuvo por parte de la agrupación fue cuando invitaron a pasar al frente a un aficionado que se encontraba en la primera fila. Salvador, quien fue invitado a subir al escenario, se dirigió hacia la batería, tomo las baquetas y tocó la canción ‘For Reasons Unknown.’

El cantante de la banda llegó a bromear diciendo que se “encontraba cansado”, sin embargo, continuó cantando temas como Runaways, All These Things That I’ve Done, When You Were Young y Caution, canciones que formaron parte del bloque final del concierto.

“Ustedes nos hacen sentir que pertenecemos en el escenario y, aunque no lo crean, a veces necesitamos que nos lo recuerden” comentó Flowers, quien interpretó Human y Mr. Brightside para terminar la noche.

La banda aún le queda algunas fechas donde se estarán presentando, este lunes 7 de octubre se presentaran en el teatro metropolitan, para el nueve de octubre se estarán presentando en Monterrey y para el 12 de Octubre estarán en Querétaro como parte del Festival Pulso.

