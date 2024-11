SSC atenderá seis delitos de alta incidencia en Puebla: Fernando Rosales

Fernando Rosales, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Puebla, presentó la estrategia de seguridad que tendrá el Gobierno de Pepe Chedraui. Añadió que en la capital del estado se registran seis delitos de alto impacto que serán atendidos con medidas de prevención y atención a las causas.

En entrevista para Oro Noticias de 6 a 9, detalló que los robos de vehículos, de autopartes, a casa habitación, a negocios, a transporte y a transeúntes son los seis delitos que la secretaría ha detectado como los que más se presentan.

Desde el 15 de octubre han registrado 269 eventos delictivos de alta incidencia, de los cuales 112 son de robo de vehículo, delito señalado como el principal desde que inició el trienio de Pepe Chedraui, en total han recuperado 60 de las unidades.

“Estas acciones no le van a gustar a toda la gente, no le va a gustar a la gente que delinque, no le va a gustar a la gente que no está de acuerdo con esta consolidación de la policía”, defendió.

“La Fiscalía tiene la información para poder integrar las carpetas de investigación y en muchas de ellas tenemos el honor de auxiliarlos en la investigación en muchas de ellas, sin embargo, nosotros tenemos los reportes del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI), a través de estos generamos nosotros una estadística en donde vamos generando la información sobre qué eventos vamos desarticulando”, dijo Fernando Rosales.

#Entrevista🎙️con @estradapaty:



“La integración de Policía de la Ciudad, @SSPGobPue y @SSPCMexico en el C5 del @Gob_Puebla, es una iniciativa que permite ‘compartir la silla’ para tener colaboración directa y eficaz, optimizando así la toma de decisiones en materia de seguridad.” pic.twitter.com/zIEdZPyUwH — SSC Puebla (@SSC_Pue) November 1, 2024

SSC se integrará en coordinación interinstitucional

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital poblana declaró que se trabajará de manera conjunta con los tres niveles de gobierno, con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaria de Seguridad Pública Federal y la Guardia Nacional a nivel federal, también con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, así como con todo el gabinete municipal.

“El pilar más importante de la estrategia integral es la coordinación interinstitucional que hoy va a tener el gobierno municipal, que créeme no se ha visto en mucho tiempo, ¿en qué consiste esta parte de la coordinación institucional? Literalmente es promover la cooperación y concentrar estos esfuerzos de todas las autoridades“, detalló, destacando la cercanía con Omar García Harfuch.

La coordinación también es con empresarios locales, ya que desde el inicio del gobierno de Pepe Chedraui se acercaron. “Ha generado una confianza el presidente municipal que debemos aprovechar al máximo“, enfatizó.

