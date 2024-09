SITIAVW sin fondos para sostener una huelga en caso ir a paro de labores

El Sindicato Independiente de la Industria Automotriz Similares y Conexos de la Volkswagen (Sitiavw) no tiene fondos para sostener la huelga en caso de que estalle, debido a los números rojos que dejó la mesa directiva anterior y la denuncia de fraude contra ella, por lo que los trabajadores tendrán que mantener el paro de labores con sus recursos.



En conferencia de prensa, el secretario general del Sitiaw, Hugo Tlalpan Luna defendió la nueva propuesta salarial de Volkswagen al señalar que se privilegió mejorar las condiciones contractuales, ya que llevan 40 años con retrocesos en las mismas, y será hasta el próximo año cuando se enfoquen en conseguir un incremento salarial más alto.



Destacó que sin irse a huelga mantuvieron la oferta principal de la empresa del 10.59 por ciento, ya que cuando rechazaron el primer acuerdo, la firma quiso retractarse, debido a las condiciones mundiales de la empresa que analiza el cierre de plantas en Alemania.



Ante las críticas de no lograr una diferencia con la primera negociación rechazada el 30 de agosto pasado por la base trabajadora, explicó que en caso de aceptar el nuevo acuerdo consiguieron reducir el tiempo de evaluación de 12 meses a nueve meses, es decir, que pueden ascender de categoría en menos tiempo.



También, recordó que conseguirán una plaza de planta los 321 trabajadores eventuales, los 2 mil 562 en el grupo k pasarían al nivel L, con el que incrementarían sus ingresos.



A esto se suma el paso de 295 técnicos que pasan del nivel N al M, un incremento de 7 por ciento por encima de la inflación del 5.57 por ciento, así como la conservación de pagos únicos del nivel L, el cual irá en aumento de acuerdo con los incrementos de cada año.



Tlalpan Luna hizo una crítica severa a las negociaciones contractuales de años atrás, al considerar que fue un retroceso en detrimento de la base trabajadora, ya que incrementaba el tiempo para ascender o no se rompían los techos salariales.



Por tanto, se comprometió a que el próximo año revisarán el contrato para continuar con la mejora en cada categoría, sumada al incremento salarial que se negocia.



Las votaciones del nuevo preacuerdo se llevarán a cabo el viernes 13 de septiembre en las instalaciones de la armadora alemana en Cuautlancingo, entre las 4:00 horas y las 18:00 horas.



Para conseguir que todos acudan a votar harán un paro de labores en los tres turnos. Recordó que las votaciones del nuevo acuerdo se tendrían que hacer entre el jueves 12 de septiembre y el viernes 13 de septiembre, ya que la prórroga del emplazamiento a huelga vence el 19 de septiembre.



Reiteró que todos saldrán beneficiados con esta negociación, tanto generaciones jóvenes que pueden ascender en menos tiempo como las personas que buscan jubilarse, ya que se les toma en cuenta el salario que consigan.



“Entendemos que como base quisiéramos más, pero precisamente para ir en el futuro trabajando en el desarrollo salarial es aprovechando este momento de revisión contractual”, declaró.

