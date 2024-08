Sheinbaum: reforma judicial dará más independencia a jueces y ministros

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se daría mayor libertad a los jueces, magistrados y ministros, contrario a las denuncias que hacen los trabajadores que iniciaron un paro de labores indefinido durante las primeras horas de este 19 de agosto.

Añadió que celebrar elecciones de voto popular en la que se elijan a ministros, magistrados y jueces, les permitiría tener más independencia a los juzgadores nacionales, a pesar de la oposición que muestran los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que señalan que existe un riesgo de que se involucren intereses partidistas o el crimen organizado.

“Lo que queremos es que haya un verdadero sistema de justicia en el país, esa es la razón. Cuando fui a un evento con empresarios, les decía que ahora va a tener más autonomía el Poder Judicial cuando se elijan a los jueces, magistrados y ministros, porque un juez lo va a elegir el pueblo, igual que a la presidenta, igual que el diputado, a la diputada”, justificó Sheinbaum Pardo.

Tal vez te interese: Jueces y magistrados se solidarizan con trabajadores del PJF en paro

Argumentó que en la actualidad, la manera en la que se elige a los juzgadores es hecha por los senadores, y si no existe un acuerdo común, la decisión final se toma por el titular del Poder Ejecutivo, por lo que al final, el cargo se lo deben a la clase política.

“En el Senado, muchas veces, es cómo se ponen de acuerdo los partidos políticos, porque son dos terceras partes, o si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para el ministro o una ministra, al final decide el presidente o la presidenta. No, ahora quién va a decidir es el pueblo“, sostuvo Claudia Sheinbaum

“Van a tener más autonomía porque no va a ser que le deban a la presidenta, al presidente o al senador fulano de tal, a la senadora fulana de tal, su espacio en la Corte o en una magistratura, o a su jefe. No, se lo deben al pueblo, entonces por eso la propuesta, lo que busca es un mejor sistema de justicia en nuestro país, no hay que tenerle miedo a la democracia”, añadió la presidenta electa.

Te recomendamos: