Sheinbaum llama a jueces y magistrados a participar en elección judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a jueces y magistrados a participar en el proceso de elección popular que se realizará en junio de 2025, tras presentarse declinaciones de 25 magistrados y cuatro jueces en dicho proceso.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que la elección será “muy transparente y abierta”, y aseguró que, “todos tienen derecho a participar, no tendrían por qué no decir que no participen. La invitación es a todos los jueces, de todas las personas juzgadores que participen en la elección”, dijo.

Sheinbaum invita a todos los jueces a participar en las elecciones



"Todos tienen derecho a participar, la convocatoria va a ser transparente", la presidenta @Claudiashein hizo un llamado a los todos los jueces y magistrados que cumplen con los requisitos a que participen en la… pic.twitter.com/qEvHVbMYWa — Político MX (@politicomx) October 15, 2024

Más noticias: Trump contrataría 10 mil agentes fronterizos si gana elecciones

Más de 400 jueces y magistrados perfilan para declinar su participación en la elección de integrantes del Poder Judicial, después del proceso de tómbola realizado en el Senado de la República, el cual calificaron como “humillante“, pues se eligió quiénes deberán abandonar sus cargos en 2025 y en 2027. Además, en los últimos días varios jueces han hecho oficial que no participarán en el proceso electoral.

Las elecciones judiciales están programadas para el 1 de junio de 2025 y se seleccionarán a la mitad de magistrados, jueces, vacantes del Tribunal Electoral y todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las reglas, emitidas por la mandataria mexicana el pasado 7 de octubre, complementan la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por redacción

Editora: Diana González

Te recomendamos