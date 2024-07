Sergio Salomón descarta que linchamientos sean un problema en Puebla

Al asegurar que los linchamientos no son un problema en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que su administración revisará la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal en la que solicita la tipificación del delito de linchamiento y se actualice el protocolo de actuación.



En entrevista, el mandatario indicó que el Estado es respetuoso de los derechos humanos y que asumirá con responsabilidad lo que le corresponda según la recomendación, pues dijo ser respetuoso de la opinión del presidente del organismo, Félix Cerezo Vélez, a quien pidió hacer lo mismo sobre las acciones del Ejecutivo.



Lo anterior, al señalar que sería importante que la CDH analizará también cuántos linchamientos han logrado evitar las autoridades estatales y municipales, que –aseguró—“son muchísimos”.



Además que cada caso tiene sus características y propias circunstancias, por lo que las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad Pública (SSP) se mantienen atentos a ello.



“Por supuesto que nos duele cualquier acto como estos (linchamientos) y seremos respetuosos respetuoso de su opinión, esperemos que sean respetuosos de lo de nuestro”, expresó.



Céspedes Peregrina sostuvo que la administración estatal analizará en qué sentido está la recomendación y asumirá las observaciones que le correspondan para hacer las correcciones necesarias, aunque también dijo que no aceptará observaciones sin sustento.



“Nosotros no le tenemos ningún temor al tema de las recomendaciones, asumamos nuestra responsabilidad, lo que tengamos que corregir lo corregimos y en donde no, no lo vamos a aceptar. Lo que sí tengamos con certeza y claridad, lo haremos hacia adelante”, apuntó.



Señaló que los linchamientos son una problemática sobre la se tiene que hacer mucha conciencia en la ciudadanía, pero reconoció que también se requiere una atención inmediata, por parte de los primeros respondientes para que den avisos oportunos a las autoridades estatales, y de esa forma prevalezca el sistema de justicia y los ciudadanos, no caigan en la tentación de hacer justicia por propia mano.

Piden a ayuntamientos asumir sus responsabilidades

En ese sentido, refirió que algunos casos de linchamiento se han presentado en juntas auxiliares, donde se suele carecer de infraestructura adecuada para la atención de éstas situaciones, por lo que pidió a los ayuntamientos asumir sus responsabilidades para evitar los homicidios tumultuarios.



Al respecto, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, aseguró que la ocurrencia y atención de intentos de linchamientos es un tema en el que “se ha avanzado”, ya que mientras en 2019 fueron más de 400 incidencias, en lo que va de 2024, sólo han registrado 17; aunque uno de estos se consumó apenas en junio pasado en San Jerónimo Coyula, en el municipio de Atlixco.



Destacó que por convicción propia y no por recomendación de la CDH, la dependencia que encabeza ha impulsado capacitaciones en los municipios.



Sin embargo, indicó que en la activación del protocolo de atención interviene muchos factores y en la falta de policías municipales certificados puede entorpecer las acciones, por lo que llamó a los ayuntamientos a instruir a su personal, ya que son los primeros respondientes.



Incluso pidió considerar a ediles auxiliares, al señalar que son un eslabón importante en estos casos, pues en ocasiones han fungido como interlocutores.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos