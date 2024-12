Senado prohíbe los vapeadores y el fentanilo en México

El pleno del Senado aprobó este martes el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados de la Constitución para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, además del uso ilícito del fentanilo, esto con la finalidad de proteger la salud de los mexicanos.

La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en lo general con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. La votación fue de 86 en pro y 39 en contra y cero abstenciones.

Los legisladores avalaron en lo general los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la salud.

El morenista Enrique Inzunza, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, dijo que esta reforma es un esfuerzo integral por atender las problemáticas urgentes, como es el consumo de sustancias tóxicas y drogas sintéticas. Además, admitió que “en mi estado, en Sinaloa, al igual que muchas otras entidades federativas, estas problemáticas se han hecho evidentes, especialmente entre las y los adolescentes quienes son blanco de estrategias de mercadotecnia que promueven estos dispositivos como si fueran inofensivos, que investigaciones científicas han demostrado su carácter altamente nocivo”.

“Los vapeadores comercializados como alternativas al cigarro contienen sustancias tóxicas que impactan de forma severa a la salud de quienes los consumen. Mientras que el fentanilo y otras drogas sintéticas han incrementado la violencia, debilitado el tejido social y cobrado miles de vidas”, advirtió Inzunza.

Ricardo Anaya dijo que esta reforma muestra contradicciones, “para quienes se dicen de izquierda, ¿qué no se suponía que esto era la lucha de los liberales herederos de los grandes liberales del siglo XVI, contra los conservadores reaccionarios? ¿Dónde quedó prohibido prohibir? Es que ni la ultraderecha más radical en el mundo se ha atrevido a plantear en la Constitución una prohibición a los vapeadores”.

Desde la Constitución mexicana, al incluir la prohibición del fentanilo, dijo “Poner la palabra fentanilo en la Constitución, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo?, ¿por qué prohibieron el fentanilo, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas?, ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución? La respuesta es que están usando la Constitución y es una falta de respeto brutal, para mandarle un mensaje a Donald Trump, porque de hecho la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana”.

Una senadora del PRI, Karla Toledo, acusó que Morena apuesta por prohibir en lugar de regular y advirtió que con esta reforma dejarán 15 mil millones de pesos al mercado negro, en vez de invertir en salud y educación.

“En su lugar, prefieren mentir, prohibir y facilitar el acceso de menores de edad a productos sin supervisión. Regular es conocimiento. Por favor regulen para educar sobre los riesgos y el uso responsable. No prohíban, no sometan a los consumidores a los peligros de la ignorancia”.

Movimiento Ciudadano votó en contra en lo general, mientras que el PRI y el PAN rechazaron al señalar que la reforma equipara la prohibición de los vapeadores. Propusieron cambiar la palabra “prohibir” por “regular”.

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

