Senado aprueba reforma al Poder Judicial con 86 votos

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), con un total de 86 votos a favor de los 127 asistentes, el voto decisivo lo tuvo Miguel Ángel Yunes, que dio la espalda al Partido Acción Nacional.

El resultado de las votaciones en el Senado fue el mismo para lo general y lo particular: 86 votos a favor, la mayoría calificada, y 41 en contra. No hubo abstenciones. Solamente faltó el voto del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que no asistió a la sesión. El bloque opositor acusaba de una privación de la libertad.

A las 00:03 del miércoles 11 de septiembre se aprobó en lo general la reforma judicial, con Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva, después de un conteo manual de los votos, en el que los senadores respondían individualmente su postura.

La casona de Xicoténcatl, donde se definió la reforma, no cuenta con un tablero electrónico, por tal motivo la votación de los 127 presentes senadores presentes fue nominal, aprovecharon para gritar consignas a favor y en contra.

Yunes Márquez fue de los últimos y al expresarse “a favor de la reforma”, debido a que la votación era por orden alfabético, al momento de emitir su decisión, la bancada de Acción Nacional desaprobó mientras que Morena y aliados celebraban el voto del panista acusado de presuntos delitos y con una orden de aprehensión emitida el 12 de julio, para la que obtuvo un amparo.

Las posturas contrarias prolongaron la discusión durante 15 horas en dos sedes, primero la ubicada en Reforma e Insurgentes, la segunda fue la de Xicoténcatl, donde se refugiaron después de que trabajadores del PJF y otros inconformes irrumpieran en las instalaciones.

Posteriormente, a las cuatro de la mañana, el proyecto de decreto fue turnado a los congresos estatales; su aprobación dependerá de las legislaturas locales, donde deberá obtener la mitad más uno de los votos. El bloque de la “Cuarta Transformación” gobierna en 24 estados.

Con expresiones como “es un verdadero retroceso a la democracia”, senadores del PRI, PAN y MC presentaron 60 reservas. Los opositores insistieron en que el resultado quitará autonomía al Poder Judicial.

