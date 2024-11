Se informan con influencers el 20% de estadounidenses, revela estudio

Un informe del Centro de Investigaciones Pew revela que aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, obtiene regularmente sus noticias de influencers digitales, muchos de los cuales están activos en la plataforma X. Este análisis, basado en una encuesta a más de 10 mil adultos y un estudio de publicaciones en redes sociales realizado durante el verano, muestra cómo los estadounidenses consumieron noticias durante la campaña presidencial que resultó en la victoria de Donald Trump.

El estudio se centró en cuentas gestionadas por personas que discuten eventos actuales y que tienen más de 100 mil seguidores en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, X y TikTok. Incluye a figuras de diversas inclinaciones políticas, desde el podcaster progresista Brian Tyler Cohen hasta el conservador Ben Shapiro, así como personalidades no partidistas.



Los influencers de noticias tienden a enfocarse en temas políticos y electorales, seguidos por cuestiones sociales y eventos internacionales. La mayoría de estos creadores de contenido digital son hombres (63%) y una gran parte no tiene vínculos previos con organizaciones de medios (77%); aproximadamente la mitad no manifiesta una inclinación política clara. Durante la campaña electoral, ambos partidos buscaron la colaboración de figuras influyentes para atraer votantes que cada vez más recurren a fuentes no tradicionales para informarse.

Las convenciones nacionales de ambos partidos acreditaron a influencers para cubrir sus eventos el verano pasado. Por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris participó en un podcast con Alex Cooper y habló sobre baloncesto, mientras que Trump hizo apariciones en programas dirigidos a jóvenes votantes masculinos.

El informe también destaca que las minorías raciales, los adultos jóvenes y aquellos con menores ingresos son más propensos a obtener noticias de influencers. Aunque muchos encuestados afirmaron que estos creadores les ayudan a entender mejor los eventos actuales, un cuarto indicó que la información no ha tenido un impacto significativo en su comprensión. Además, hay preocupación entre los analistas sobre el potencial de desinformación que podría surgir de estas personas, quienes generalmente no están sujetos a estándares editoriales.

Pew señala que el 70% de los encuestados considera que las noticias obtenidas a través de influencers son diferentes a las que reciben por otros medios. En cuanto a TikTok, se encontró que es la única plataforma donde las cuentas identificadas como conservadores no superan en número a los liberales, y aquellos en esta red social son más propensos a apoyar los derechos LGBTQ+.

Te recomendamos: