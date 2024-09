Revancha de Canelo contra Bivol podría ocurrir en 2025

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, ha dicho que existe la intención de llevar adelante la negociación para la revancha de “Canelo” Álvarez contra Dmitry Bivol.

Hern reveló su intención de llevar a cabo la revancha entre Saul “Canelo” Álvarez y Dmitry Bivol después de pelea que tiene el ruso, el próximo 12 de octubre en Arabia Saudita. Desde su derrota en 2022, el mexicano ha expresado sus ganas de tener una revancha ante Bivol, sin embargo, no se ha llevado a cabo.

En caso de darse el enfrentamiento, podría convertirse en una de las peleas más grandes de la historia del boxeo, ya que, si Dmitry Bivol gana su siguiente pelea, se convertiría en indiscutido del peso semipesado, mientras que el Canelo viene como tricampeón de las 168 libras. Existe la posibilidad de que la pelea sea por el campeonato mundial indiscutible de peso semipesado, lo cual es atractivo tanto para los peleadores, como para los espectadores.

Por otra parte, si Bivol pierde su próxima pelea, la posibilidad de que se lleve a cabo el combate reduce increíblemente, ya que la pelea se llevaría a cabo en las 168 libras, un terreno desconocido para el peleador ruso. Saul Álvarez no tendría alguna razón, mas que defender sus títulos, y la posibilidad de desquitarse con quien le proporcionara la segunda derrota de su carrera.

Dmitry Bivol es consciente de que existe la posibilidad de que se lleve a cabo la revancha y más con estas noticias recientes del promotor Eddie Hern, sin embargo, Bivol comentó: “después de mi pelea contra Canelo, estábamos disponibles para la revancha, pero él eligió dos peleas más y nos dimos cuenta de que teníamos que seguir adelante”, dando a entender que quien no quiso hacer la pelea en ese momento fue el mismo Canelo.

Por último, Bivol dejo muy claro que pensar en la pelea contra el mexicano sería una distracción. “Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha, pero, por ahora solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con Canelo no es mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae de mi camino“, concluyó.

Por: Redacción

Editor: Julián Tapia

Te recomendamos: