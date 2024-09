Realizan en UDLAP el webinar Harris contra Trump tras debate

Para unos Kamala trabajará a favor de la ciudadanía y Donald para sí mismo a base de mentiras; para otros Harris lució desesperada en conseguir votos de quienes están indefinidos, mientras que Trump llegó para hablar con su pueblo sintiéndose fortalecido y sabedor de que va delante en las encuestas; esto fue lo que opinaron los expertos en política que participaron en el webinar Harris vs Trump ¿Qué nos dejó el segundo debate?, evento organizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como parte de la serie “Elecciones en Estados Unidos 2024: en la mira del mundo”.

Para este programa se invitaron a Christian Toledo, integrante de México Republicano y a Edgar López-Vallejo, presidente de Democrats Abroad MX, sección Ciudad de México, quienes en una transmisión especial moderada por la Dra. Tania Gómez y el Mtro. Gerardo Rodríguez, académicos de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, emitieron sus opiniones sobre el recién debate entre Harris vs Trump en temas de economía, política exterior, migración, así como de las personalidades que han mostrado apoyo a favor de uno u otro candidato como Taylor Swift o Elon Musk.

El primer análisis que hicieron fue sobre lo propuesto en economía, en donde Harris pretende brindar un tax break (concesión de impuestos) a las familias de 6 mil dólares y a los nuevos negocios de 50 mil, creando a futuro una economía más grande mientras que Trump ha asegurado que iba a subir aranceles, bajar la inflación y las tasas de interés. En ese sentido Edgar López-Vallejo opinó que “es incoherente ponerle aranceles a los carros que se venden en Estados Unidos, porque eso no lo pagan los chinos, ellos vienen con su precio y el arancel lo pagan los consumidores; estas propuestas les elevarían el gasto a las familias estadounidenses en un promedio de 4 mil dólares al año”.

En el rubro de política exterior, y tomando en cuenta la respuesta de cada uno de los candidatos, Edgar López-Vallejo aseguró que Trump podría llevar a buen término esta pugna, siendo un buen intermediario. “Me parece que, si gana Trump las elecciones en noviembre, será un buen augurio para que todos estos conflictos se detengan o el volumen de estas guerras baje significativamente”, aseveró el integrante de México Republicano.

Sobre el tema de México, el cual se desarrolló en el debate, Christian Toledo expresó no se tiene un control de quiénes atraviesan las fronteras de este país, reforzando la inseguridad por distintos actores: carteles de droga, delincuentes centroamericanos y personas de países islámicos; por eso es importante la agenda de Trump en materia de supervisión de la migración, reforzar la seguridad y economía.

Asimismo, Edgar López-Vallejo dijo que la migración no es un fenómeno que la gente quiera hacerlo, sino el cambio climático los obliga a dejar sus países por necesidad y hambre; la seguridad es algo que compete a México y a Estados Unidos, pues las drogas pasan del primero al segundo, pero las armas que aquejan a la ciudadanía van en viceversa; mientras en economía se deben coordinar las políticas para beneficiar a las dos naciones. “La globalización ahora favorece a los conglomerados geopónicos económicos que son más grandes, por eso la comunidad europea está trabajando en sus economías para integrarse de la mejor manera y se vive mejor”, agregó el presidente de Democrats Abroad MX, sección Ciudad de México.

Previo a finalizar la mesa de análisis, se pidió analizar el tema de Taylor Swift y qué tanto influirá su apoyo a Kamala Harris en la decisión de los votantes. De ello López-Vallejo expresó que el hecho de que la cantante se pronuncie de esa forma es porque cree que habrá un mejor futuro con los demócratas; mientras que Toledo cree que no va a influir en la decisión final ya que solo será anecdótico pues el posicionamiento de ella no abonará en generar mejores propuestas o soluciones a los problemas de Estados Unidos: “En su momento cuando Elon Musk apoyó al candidato Trump también se llevó un revuelo muy grande en las redes sociales, pero realmente no creo que esto vaya a inclinar totalmente la balanza para Kamala”.

