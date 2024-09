“Que le vaya bien”; Nicolás Maduro tras exilio de Edmundo González

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, declaró que ha dejado su país tras la orden de aprehensión que fue solicitada por la Fiscalía nacional; el presidente Nicolás Maduro está de acuerdo con su exilio, deseándole “que le vaya bien”.

Este lunes 9 de septiembre, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, afirmó que respetará la decisión de su opositor de dejar el país. La orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía de Venezuela era por los presuntos delitos relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. (…) Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado. Y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida” expresó Nicolás Maduro.

El mandatario prometió cumplir “los deseos de paz y concordia” que González Urrutia tiene para Venezuela, comentando que en el país “va a reinar la paz por encima de cualquier cosa“.

González Urrutia, llegó a Madrid tras salir de Caracas en un avión de las fuerzas españolas, esto después de pasar un mes refugiado en la embajada de Países Bajos. Tras su llegada a España, excandidato opositor explicó, por medio de una carta, la razón por la que deja el país, sosteniendo que es por el bien de su familia y espera que cambien las cosas en Venezuela.

“Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país, no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento… Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia” se lee en la carta de González Urrutia.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

Editor: Saúl Hernández