PVEM no tiene sobrerrepresentación en el Congreso de Puebla: Natale

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, rechazó que haya una sobrerrepresentación de su fuerza política en el Congreso de Puebla y dijo que la bancada está lista para conformar la próxima legislatura que consideró será histórica por la cantidad de diputados con los que contarán.



En entrevista, el líder estatal del PVEM confió en que los tribunales le darán la razón a su partido, a pesar del acuerdo del Instituto Electoral del Estado (IEE).



“Seremos respetuosos, estamos muy tranquilos y la bancada ya está lista para lo que viene, con nuestra agenda legislativa y seguramente será una bancada histórica por el número, pero también por los grandes resultados”, declaró.

Natale Uranga recordó que el PVEM impugnó el acuerdo del Instituto Electoral del Estado (IEE) de la repartición de plurinominales de otros partidos, inclusive aliados como el Partido del Trabajo, al señalar que “cada partido es autónomo en su lista”, por lo que no caen en una sobrerrepresentación.



“No es quitarle a un partido para ponerle a otro, de hecho nosotros no creemos que haya una sobrerrepresentación en la repartición de diputados de representación proporcional”, dijo.



El dirigente del PVEM señaló que le corresponden dos diputaciones más por esta vía al no conseguir ninguna, lo que se sumaría a los siete escaños conseguidos en las urnas.



La disputa inició por el reparto de espacios en la vía plurinominal a la oposición, quienes también pelean en tribunales el reparto de las diputaciones al denunciar sobrerrepresentación por parte de Morena y los partidos que conforman la coalición.

