PVEM en Puebla permitirá nepotismo en 2027, pero “con análisis”

El Partido Verde sí permitirá el nepotismo electoral en el 2027, pero analizará cada caso para evitar que una misma familia vea los cargos como un “botín” político.

Así lo sostuvo el dirigente en Puebla, Jaime Natale Uranga, al confirmar que no seguirán la misma línea de Morena en el próximo proceso electoral.

En entrevista, dijo respetar los estatutos internos que aprobaron sus aliados morenistas, orientados a prohibir el nepotismo en candidaturas en la elección inmediata.

Sin embargo, señaló que en el Partido Verde Ecologista toman sus propias decisiones, por lo que aplicarán dicha medida hasta el 2030, como lo establecen las reformas constitucionales.

Ante la posibilidad de que militantes de Morena “brinquen” a su partido para postular a sus familiares, refirió que podrían admitirlos tras un análisis.

En ese sentido, afirmó que únicamente permitirán que se hereden los cargos públicos entre familiares cuando se traten de los mejores perfiles para competir.

Remarcó que no permitirán que los integrantes de una misma familia se queden en el poder sólo porque sí, ni para llevarse un botín político.

“Hay que valorar cada una de las circunstancias, no me atrevería a decir que no habrá nadie cercano para dar continuidad, pero vamos a poner mucha atención para que no sea la continuidad por la continuidad, que no lo vean como un botín”, comentó.

En contraparte, Natale Uranga aseguró que se apegarán a los lineamientos de Morena para cerrar paso a la opulencia de servidores públicos.

