Puebla no tendrá nuevos partidos políticos en 2026

Puebla no tendrá nuevos partidos políticos para el 2026, pues ninguna de las ocho organizaciones civiles que solicitó la obtención del registro, cumplió con los requisitos para continuar el proceso de constitución.

Este jueves, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) declaró improcedentes los avisos de intención de todas las organizaciones que se inscribieron en la convocatoria en enero pasado.

Las consejeras y consejeros electorales determinaron que los interesados no atendieron debidamente las observaciones que realizó la Dirección de Prerrogativas, o respondieron de forma extemporánea.

En el caso específico de Antorcha Campesina, organización que buscó su registro bajo el nombre de Movimiento Antorchista Poblano, presentó su desistimiento para seguir en el proceso.

Sobre Raptor One Found A.C., no hubo certeza plena sobre la representación legal; no presentaron identidad del emblema; así como la falta de otros instrumentos legales.

La organización PAS por Puebla y para Puebla A.C., no comprobó legitimidad activa, además de que no posee ciudadanía poblana ni residencia en la entidad, entre otros aspectos.

Candidatos Ciudadanos en Transformación A.C. entregó en horario inhábil su aviso de requerimiento; mientras que Movimiento Mexicano Humanista A.C. no contestó el requerimiento del IEE.

En situaciones similares se encuentran las asociaciones Alas Puebla, Unión de Ciudadanos Progresistas del Estado de Puebla y VM Concientizando por el Planeta.

A pesar de no seguir en el proceso, las ocho organizaciones están obligadas a presentar sus informes de fiscalización y gastos, desde el 1 de marzo hasta la fecha.

