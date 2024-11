Puebla contaría con Fondo de Estabilización de Ingresos federales en 2025

La capital poblana podría contar con un Fondo de Estabilización de Ingresos Federales para compensar el ajuste de 400 millones de pesos de participaciones federales que tendrá el próximo año, aseguró el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Municipal.



En entrevista, el regidor dijo que dicho fondo suele activarse cuando recae la recaudación federal para compensar el recorte, por lo cual podría saberse si es así en próximos días.



Rodríguez Sánchez afirmó que está situación ya la habían advertido desde la administración pasada ya que la Federación depositó más de lo proyectado en el calendario, por lo cual le pidieron al gobierno municipal ser cuidadoso con los ingresos recibidos.



“La sugerencia que se la hizo a la administración anterior es que no se gastaran el dinero porque íbamos a llegar a este momento, y pues se lo gastaron. Y esto agiganta la complejidad del hoyo financiero“, alertó.



Reiteró que fue una irresponsabilidad del gobierno municipal anterior no prever esta situación, por lo que en caso de no activarse el fondo para compensar los ingresos federales por parte del municipio se tiene que ajustar el gasto.



El reajuste se tendría que hacer en gasto corriente y posteriormente gasto en inversión social, sin embargo, indicó que es necesario esperar el anuncio oficial del recorte de participaciones.



El regidor morenista afirmó que ya se tiene el análisis completo de las deudas adquiridas por la administración de Adán Domínguez Sánchez, el cual será presentado en próximos días por el edil José Chedraui Budib.



El lunes pasado, el presidente municipal de Puebla confirmó que se prevé un recorte de 400 millones de pesos en participaciones federales en el paquete económico de 2025, además de una negativa del gobierno estatal de adelantar participaciones federales de diciembre a su administración.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos