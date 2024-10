Político Javier N sigue esperando sentencia; no ha sido liberado

La sentencia por el juicio de violencia familiar del político Javier N. sigue sin emitirse, debido al paro indefinido de los juzgados federales que tienen que resolver un amparo, recordó Helena Monzón, hermana de la activista Cecilia Monzón.

La abogada aclaró a través de redes sociales que el exaspirante a la gubernatura de Puebla no ha sido liberado y se encuentra desde hace meses en el penal de San Miguel, donde fue trasladado después de permanecer en el Altiplano, un penal federal en el Estado de México.

Helena Monzón explicó que la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de violencia familiar y el feminicidio de su hermana sigue vigente.

Reiteró que Javier buscaba a través de un amparo ser juzgado por el delito de violencia familiar en Toluca, lo cual no consiguió y el proceso se mantuvo en la entidad poblana.

La familia está a la espera de la condena por violencia familiar, lo cual sigue detenido por otra cascada de amparos promovidas por su defensa, procesos que al no resolverse, la justicia poblana no puede finalizar con el primer juicio y continuar con el segundo por feminicidio.

“La razón por la que no tenemos esa condena es porque presentó un amparo que nosotros entendemos que fue sin ningún motivo, y está ahora mismo colgando de que los juzgados federales respondan a ese amparo y por fin cierren ese tema, pero con el amparo ahora mismo está limitada nuestra posibilidad de obtener esa condena por el mero hecho de que los juzgados federales están de huelga ahora mismo en México”, expresó.

Javier N. fue acusado de violencia familiar por la activista Cecilia Monzón en vida, proceso que tardó en avanzar hasta después de su asesinato en mayo de 2021.

Buenas noches. Buenos días. Aclarando rumores, de buena mañana.



No, Javier López no ha salido de prisión.



Lo que no tenemos aún es una condena y eso es porque su amparo inventado sigue en trámite y los Juzgados Federales están en paro indefinido.#JusticiaParaCeciliaMonzón pic.twitter.com/yMM7YvMPLt