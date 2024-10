Policía de San Andrés Cholula emite recomendaciones de seguridad

Para evitar que las y los sanandreseños sean víctimas de extorsiones telefónicas, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, emite una serie de medidas preventivas con el propósito de inhibir este delito.

Con el acceso de la tecnología, algunas personas recurren a la extorsión telefónica, la cual constituye un delito y consiste en que una persona realiza amenazas, engaños o intimidación a través de una llamada telefónica, con el fin de obtener dinero u otros beneficios.

Por ello, es importante que las y los ciudadanos conozcan los principales tipos de extorsión telefónica:

⦁ Grupo criminal: En esta modalidad el extorsionador asegura ser integrante de algún grupo delictivo y amenaza con causar daño al patrimonio o a la familia si no se paga una “cuota”.

⦁ Amenaza de funcionarios: Se hace pasar por un funcionario e informa a la víctima que tiene detenido a un familiar y solicita un pago para su liberación.

⦁ Premio: Se notifica que ha resultado ganador de un premio y para obtenerlo debe hacer un depósito, argumentando que el premio es de mayor valor que el monto a depositar.

⦁ Secuestro virtual de un familiar: Reproducen la grabación de una persona llorando, para simular un secuestro y el extorsionador exige una cantidad de dinero para liberarlo.

⦁ Extorsión familiar: El parentesco se emplea para pedir dinero con el fin de saldar una deuda.

⦁ Amenaza de muerte o secuestro: El extorsionador amenaza con secuestrar o privar de la vida a una persona, si no se deposita dinero.

⦁ Familiar del extranjero en problemas: Se hacen pasar por un familiar lejano con quien no se tiene contacto y pide ayuda porque se encuentra en un problema y no cuenta con efectivo.

⦁ Deudas contraídas: Finge ser empleado de un banco o empresa encargada del cobro de cuentas, pide pagar una supuesta deuda contraída, con la amenaza de embargar si no lo hace.

En caso de recibir alguna llamada con estas características, recuerda mantener la calma y colgar de inmediato, además de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

⦁ No proporciones información personal o de familiares.

⦁ En caso de que te soliciten realizar un depósito o transferencia, no lo hagas sin antes verificar la información.

⦁ Si recibes una amenaza, cuelga la llamada y comunícate con las autoridades.

⦁ Mantén constante comunicación con tu familia.

⦁ Platica sobre este modus operandi, para no ser víctima.

La SSPPC de San Andrés Cholula pone a disposición de la ciudadanía los siguientes números telefónicos para realizar los reportes correspondientes: 222 403 7010 o terminación 7011, además del WhatsApp 22 12 46 7173. Asimismo, se puede reportar al 9-1-1 y 089.

Te recomendamos: