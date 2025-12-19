Pepe Chedraui supervisa rehabilitación de techumbre en Mercado Independencia

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, supervisó la conclusión de los trabajos de rehabilitación de techumbre que se llevaron a cabo en las instalaciones del Mercado Independencia en la colonia Los Pinos Mayorazgo, los cuales beneficiarán a 43 mil 570 habitantes del sur de la ciudad.

Durante su visita, el edil señaló que la dignificación de este espacio comercial permitirá impulsar el desarrollo económico, garantiza la seguridad de comerciantes, clientes y visitantes, previene riesgos estructurales, mejora la protección ante las condiciones climáticas y fortalece el comercio en la capital.

“Vamos a continuar con la mejora de los mercados, trabajando de la mano con los comerciantes. Los mercados capitalinos son espacios vitales para la economía local, son puntos de encuentro, son tradición y cultura que fortalecen la identidad de nuestra ciudad”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, mencionó que los mercados representan un motor económico crucial para las familias poblanas, son fuentes de empleo y mejoran la vida comunitaria.

“En el Gobierno de la Ciudad estamos comprometidos con los comerciantes, con su bienestar y con el fortalecimiento de nuestros mercados. Seguiremos trabajando para garantizar que el Mercado Independencia, y todos los mercados de nuestra ciudad, sigan siendo espacios de crecimiento, trabajo y prosperidad”, destacó.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que, como parte de los trabajos, se intervino un área total de 726 metros cuadrados con acciones de trazo y nivelación, desmontaje de lámina y estructura, fabricación y montaje de estructura de acero, instalación de larguero de polín y forjado de ángulos para soporte de contraflambeo, colocación de contraflambeo y lámina galvanizada, impermeabilización de cumbrera en cubierta y traslapes de lámina, así como aplicación de pintura de esmalte en estructura.

“La intervención en la techumbre no es solo una obra física, sino una acción preventiva que protege la integridad de cientos de familias que dependen del mercado y evita riesgos estructurales a futuro”, puntualizó.

Cabe destacar que este centro de abasto no solo cumple una función comercial, sino que se proyecta como un motor de crecimiento sostenible, cohesión social y bienestar para las comunidades, alineado con los objetivos de desarrollo territorial definidos por la actual administración municipal.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib, refrenda su compromiso de conservar los espacios públicos que impulsan la actividad económica y fortalecen el tejido social.

