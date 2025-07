Omar Muñoz recibe respaldo de CDH Y A.C. para combatir violencia de género

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, recibió el respaldo y reconocimiento de la Comisionada Estatal de los Derechos Humanos, Rosa Isela Sánchez Soya, y de diversas asociaciones civiles de Puebla en pro de los derechos de las mujeres y la no violencia de género, por su compromiso y acciones emprendidas en la materia desde el inicio de su administración.

En el marco de la firma de convenio entre el Gobierno de Cuautlancingo y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVI), el edil expresó que la lucha social contra la violencia hacia las mujeres se fortalece cuando la sociedad civil se organiza y empuja el reconocimiento de los derechos de todas y hace sinergia con las autoridades de gobierno.

“Estamos construyendo un cambio porque la violencia que se vive en muchos municipios de la zona conurbada es como un cáncer, no se construyó de la noche a la mañana, no se creó de un día para otro sino ha sido un proceso progresivo que va en aumento pero tiene cura y necesitamos todas y todos generarla”, dijo.

“Antes este tipo de pláticas era impensable en nuestro municipio, pero nos tenemos que caracterizar no sólo por ser una economía emergente sino también por el desarrollo social en beneficio de todos y todas” agregó.

Por su parte la titular de la CDH, Rosa Isela Sánchez Soya, refirió que Cuautlancingo ha sido referente en el respeto a los derechos humanos y destacó el paso significativo que da el alcalde mediante la firma del convenio en el combate contra la violencia de género y el fortalecimiento institucional para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas.

“Observo con entusiasmo el firme compromiso que ha demostrado el ayuntamiento al impulsar jornadas y acciones concretas orientadas a visibilizar y combatir la violencia. La capacitación de las y los servidores públicos en perspectiva de género no es un acto simbólico sino una herramienta imprescindible para transformar estructuras, modificar prácticas institucionales y garantizar entornos seguros e igualitarios; es apostar por la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres y las niñas del municipio”, sostuvo.

El presidente municipal remarcó que el papel de las asociaciones civiles es fundamental para recordarle a las autoridades el rol que deben tomar para solucionar los problemas sociales, “la mayor virtud de un gobernante es la de escuchar y ejercer el poder en función de ésta, no podemos tomar decisiones sin escuchar las voces críticas y especializadas en temas de violencia, seguridad, salud, educación y sobre todas las cosas, en temas del reconocimiento de los derechos de las mujeres en regiones como la nuestra”.

“Soy fiel creyente de que las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser factor decisivo en la creación de programas y políticas públicas para comunidades como Cuautlancingo, por eso estoy muy agradecido con la colaboración que hoy estamos haciendo. Nosotros no somos especialistas, a través de una decisión política unilateral no se pueden solucionar todos los problemas, cada organización lucha en pro de la justicia social y Cuautlancingo no sólo va a ser un referente en esta administración en crecimiento económico, también lo será en desarrollo, bienestar y en la lucha por los derechos de nuestras mujeres”, agregó.

Omar Muñoz puntualizó que los tomadores de decisiones se tienen que documentar y reconocer que hace falta un camino largo por recorrer para lograr que sean plenamente reconocidos los derechos fundamentales de las mujeres, pero que seguirán trabajando con fortaleza al lado de las organizaciones de la sociedad civil y con el respaldo de las instituciones que son parte del gobierno.

Estuvieron presentes la Presidenta del SMDIF de Cuautlancingo Tere Alfaro; la titular de la Comisión de Atención a Víctimas Lizeth Gallegos Lozano; Daniela Galindo Dorantes, Presidenta de la Asociación Internacional de Abogados; Karime Athie Ortiz, Secretaria Técnica de la Asociación 50 + 1 Puebla y Margarita Palomino Obando, Presidenta de la Colectiva 50 + 1 Capítulo Puebla.

También Verónica Téllez Ponce, Presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres Empresarias; Ana Lidia Barbosa Villaseñor, representando a la presidenta de la A. C. Pacto por Puebla; Patricia Pérez Báez, Presidenta de Mamá Presente; Rosa Rascón, Directora para el sureste de la Fundación Talento; Diana Arellano Ramírez, Presidenta de Abogadas MX y Estefanía Camacho Salvatierra, Vicepresidenta de la Fundación Salvatierra.

