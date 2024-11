Nombran a John Krasinski como el hombre “más sexy” del mundo en 2024

John Krasinski fue elegido como el hombre más sexy del mundo 2024 por la revista People; el actor de 45 años aseguró en una entrevista con el medio que no estaba seguro de recibir el reconocimiento.

La revista nombra a un hombre como “el más sexy vivo” cada año, John le quitó el primer lugar al actor de la serie ‘Grey’s Anatomy’, Patrick Dempsey, de 58 años.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, comento.

Krasinski comentó que su esposa y actriz Emily Blunt estaba “muy emocionada” al enterarse de que fue nombrado el hombre más sexy, y agregó: “Hubo mucha alegría al decírselo”.

“Es muy bonito cuando estás casado con alguien y estás constantemente aprendiendo, cambiando y evolucionando. Y tengo mucha suerte de vivir todo eso con ella”, compartió el actor en su artículo de portada para la revista People.

Krasinski es conocido por su talento versátil, pasando de la comedia a dramas y thrillers. Su dirección en “A Quiet Place” recibió elogios y consolidó su posición como un actor y director respetado en Hollywood.

Algunos de sus reconocimientos más destacables de su carrera son:

Ganador del premio Screen Actors Guild por “The Office” (2007)

Nominado a los premios Primetime Emmy por “The Office” (2009)

Ganador del premio Critics’ Choice por “A Quiet Place” (2019)

El título se creó en 1985, varias personalidades de la industria del entretenimiento fueron nombrados como el “hombre más sexy del mundo vivo” por People. Esta es la lista completa de quienes lograron ser llamados así:

2023 – Patrick Dempsey

2022 – Chris Evans

2021 – Paul Rudd

2020 – Michael B. Jordan

2019 – John Legend

2018 – Idris Elba

2017 – Blake Shelton

2016 – Dwayne Johnson

2015 – David Beckham

2014 – Chris Hemsworth

2013 – Adam Levine

2012 – Channing Tatum

2011 – Bradley Cooper

2010 – Ryan Reynolds

2009 – Johnny Depp

2008 – Hugh Jackman

2007 – Matt Damon

2006 – George Clooney

2005 – Matthew McConaughey

2004 – Jude Law

2003 – Johnny Depp

2002 – Ben Affleck

2001- Pierce Brosnan

2000 – Brad Pitt

1999 – Richard Gere

1998 – Harrison Ford

1997 – George Clooney

1996 – Denzel Washington

1995 – Brad Pitt

1993 – Richard Gere

1992 – Nick Nolte

1991 – Patrick Swayze

1990 – Tom Cruise

1989 – Sean Connery

1988 – John F. Kennedy Jr.

1987 – Harry Hamlin

1986 – Mark Harmon

1985 – Mel Gibson

