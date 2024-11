No habrá aumento al pasaje del transporte público en Puebla

“No hay aumento del pasaje, búsquenlo con la próxima administración, en esta ya no”, fue la respuesta que les dieron a los concesionarios, quienes sostuvieron una reunión en las instalaciones de Casa Aguayo con personal de la Secretaría General de Gobierno y Movilidad, la tarde del martes.

Delfino Reyes Bocardo, representante de los transportistas, señaló que tras la reunión las autoridades les comunicaron que no existe ninguna posibilidad de aumentar el costo del pasaje, por lo que en el estado no habrá incremento en la tarifa del transporte público durante este año. De manera que, cualquier acción que los transportistas tomen en protesta por esta negativa será responsabilidad del gobierno estatal.

De igual manera, recordó que al igual que hace dos años, no se permitió el aumento del pasaje en Puebla, por lo tanto, van a esperar la respuesta del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, ya que tras la reunión no se presentó ningún diagnóstico sobre la operación del transporte público, limitándose a informar que no habrá ajustes en las tarifas.

#ÚltimaHora 🚨🚌 "No hay aumento en la tarifa al transporte público al menos en esta administración y busquen la manera de negociar con la nueva administración" es lo que les señalaron al grupo de concesionarios que tuvieron una reunión esta tarde en las instalaciones de Casa… pic.twitter.com/tjl7O940To — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2024

José Luis Barrientos, concesionario del transporte público culpó al Gobierno del Estado por la mala calidad del servicio, ya que al no haber un aumento van a seguir los problemas actuales.

Además, señaló que la decisión mantendrá la desigualdad en los costos en comparación con otros medios de transporte, como mototaxis, taxis pirata y plataformas de transporte ejecutivo, como DiDi y Uber.

“No hay nada, así literal, se nos dijo desde hace dos años que no iba a haber tarifa, sin más ni menos, y que ya decidieron lo que hay. Sencillamente, no hay nada“, dijo el concesionario.

Cabe señalar que los representantes destacaron la ausencia del titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón, en la reunión, la cual estuvo encabezada únicamente por el subsecretario de Gobierno, Enrique Rivera Reyes, y el subsecretario de Movilidad, Hugo Cruz, concluyendo así dos meses de negociaciones para incrementar la tarifa del transporte público en Puebla.

Te recomendamos