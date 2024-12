Néstor Camarillo exhibe desacuerdos con anterior dirigencia del PAN

Al felicitar a Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, reveló que con la dirigencia saliente del Partido Acción Nacional (PAN) hubo más desacuerdos en la alianza que formaron en las elecciones pasadas, lo cual ocasionó la pérdida de varios municipios.

En conferencia de prensa, el también senador dijo que no manifestó las diferencias con Augusta Díaz de Rivera y Marcos Díaz Castro, a quienes no mencionó de manera directa, para no afectar la coalición, sin embargo, dijo que “se quisieron comer todo el pastel y se acabaron empachando“.

“Y ese empachar resultó la pérdida de muchos municipios que por culpa de las malas decisiones que tomaron ahí están los resultados”, acusó.

El priista reconoció que el excandidato a la gubernatura Eduardo Rivera Pérez estuvo ajeno a las negociaciones e insistió en que es una irresponsabilidad de la dirigencia al no ponerse de acuerdo con el tricolor, ya que al no haber incentivos para la militancia del partido no lograron identificarse con la alianza ni sus candidatos, por lo cual “el priismo no iba a estar con ganas de ganar“.

El senador afirmó que con la próxima secretaria general del blanquiazul Huerta Villegas sí lograron buenos acuerdos en comicios pasados, lo cual fue mejor que en esta dirigencia.

Camarillo Medina criticó que no hubo un trabajo en equipo, además que se confundió la lealtad del partido con ser un empleado del panismo, por lo cual defendió que el PRI es un partido fuerte con presencia nacional.

En este sentido, indicó que buscarán un acercamiento en próximos días con el próximo dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, para definir si volverán a competir juntos en las elecciones extraordinarias en cuatro municipios: Chignahuapan, Venustiano Carranza, Ayotoxco de Guerrero y Xiutetelco.

Aseveró que están listos para participar solos o en alianza de nueva cuenta con el blanquiazul.

Recortan 2 mil 500 mdp a Puebla

En otro tema, el senador aseveró que en el Presupuesto de Egresos 2025 hay un recorte de 2 mil 500 millones de pesos que dejará de ejercer la entidad poblana con respecto a 2024 que afectará al gobierno estatal y municipios en educación, seguridad y salud.

“En Puebla no hay nada que presumir, Puebla fue castigado fuertemente con el presupuesto, si bien se habla de un posible aumento del 1 por ciento, en términos de la inflación del 3.8 por ciento Puebla en promedio va a perder 2 mil 500 millones de pesos”, apuntó.

Editor: Renato León Aranda

