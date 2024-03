Nacho Mier no solicitará seguridad durante el proceso electoral

“Yo no voy a ingresar una solicitud de seguridad, yo creo y confió que hay seguridad en Puebla”, así lo señaló el candidato al Senado por Morena, Nacho Mier, en entrevista para Oro Noticias de 6 a 9 con Paty Estrada.

Al ser cuestionado si él ingresaría solicitud de seguridad, tras los ataques registrados contra aspirantes y candidatos en el país, Mier aseguró que confía en la seguridad que existe en la entidad poblana.

Asimismo, mencionó que los hechos que violencia que se han dado “no corresponden a cuestiones políticas, sino a problemas personales”.

“Yo no voy a ingresar una solicitud de seguridad. Te lo digo con toda honestidad y no estoy desafiando nada. Yo creo y confió que hay seguridad en Puebla y que los hechos que se han dado no corresponden a cuestiones políticas, sino problemas personales“, dijo Mier.

Por otra parte, Mier expresó tener la “conciencia tranquila”, ya que se ha dedicado a trabajar como legislador en los últimos años, por lo que “no tiene problemas personales con nadie”.

“Cuando ven que uno anda sin seguridad, le transmite seguridad a los demás, sino generas un clima de incertidumbre del por qué razón están protegiendo un candidato”, afirmó.

“Renuncié a tener escoltas, tener seguridad, tener carro blindado, ni a tener secretario. Así llegué con el propósito de austeridad, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) igual lo hizo, y en estos seis años yo no he tenido en ningún punto de la República”, sentenció.

Por otra parte, el candidato al Senado no despreció ni minimizó el problema en Acatzingo, donde el candidato morenista a la alcaldía de dicho municipio, Jaime González, fue asesinado durante el pasado fin de semana.